Tre politiansatte satt til å observere grise-film som gikk 24 timer i døgnet

– Tenk på alle timene de har brukt på å se gjennom materialet og hva denne saken har kostet. De har også brukt leiebil og tid på å montere opp utstyret langt inne i skogen, sier revejeger Terje Carlson.

Politiet fikk sin første tillatelse til skjult overvåking i fire uker 17. august. Så ba de retten om overvåking i ytterligere fire uker, 13. september. Revejeger Terje Carlsson mener han oppdaget kameraet rundt 16 september. Dette innebærer at overvåkingen har pågått i rundt en måned.

Politijurist Henning Klauseie har i en tekstmelding til TV 2 gikk beskjed om at han ikke ønsker å svare på spørsmål om de frigitte dokumentene.

– Hvis det gjelder kamera-sak har jeg ingen ytterligere kommentar enn det som jeg allerede har gitt, skriver han til TV 2.

TV 2 har også sendt ham en mail med en spørsmål, også om ressursbruken, som ikke er besvart.

Utstyret de fant over reveåte

Økokrim ønsker heller ikke å svare på spørsmål. De opplyser at de vanligvis ikke kommenterer saker der de har gitt bistand til lokalt politi og viser til Innlandet Politidistrikt.

Avslørte overvåkerne

TV 2 fortalte i mars historien om revejegeren og grunneieren ved Elverum som plutselig oppdaget at et kamera var montert over åteplassen der de jakter rev. Det viste seg at kameraet var satt ut av Økokrim. Og forklaringen deres var at det forelå mistanke om utlegging av en død gris som åte, noe de mente var straffbart etter Matloven.

Grunneieren sier han fikk muntlig bekreftelse fra Mattilsynet om at det er greit å bruke avlivet gris som åte. I etterkant av overvåkningen har de også fått det skriftlig. Han mener den eneste grunnen til at kameraet ble satt opp var mistanke om ulovlig ulvejakt. For åteplassen ligger i Strandbygda, der politiet drev intensiv etterforskning under den store ulvesaken i 2014.

Men dette har Økokrim-leder, Tarjei Istad, benektet.

Dette viste overvåkningsfilmen

I notatet tingretten fikk tilsendt om ressursene som er brukt framholder politiet også at de har observert flere personer og biler som er fremme ved åtet i overvåkigsfilmen.

– Det er observert påfyll av formentlig åte ved hjelp av plastbøtter. Innholdet er ikke verifisert ved egne undersøkelser. Det har ikke vært mulig med sikkerhet å identifisere de personer som har vært ved åtet, særlig da bildene ved flere anledninger er sikret på tidspunkt det har vært sjenerende motlys fra sola, skriver politiadvokaten.

Her viser Terje Carlsson hvordan han jakter rev fra jaktboden ved åteplassen. Foto: Olav Wold

Hvorfor politiet ikke undersøkte kjøttet de mente kunne spre sykdom til viltet har ikke TV 2 fått noe svar på.

Tingretten la vekt på notatet (dok. 07) da den for andre gang ga tillatelse til overvåking. Slik at det tilsammen ble åpnet for at politiet kunne bruke det skjulte kameraet i to måneder. Dette betyr at retten to ganger har gitt maksimal tid for kameraovervåking, fire uker på grunn av en død gris på et reveåte.

– Etter rettens vurdering er mistankegrunnlaget styrket siden rettens beslutning av 17.08.2017. Retten viser her til opplysningene i dok. 07, skriver dommerfullmektigen som behandlet saken.

Revejegeren og skogeieren insipiserer åte. Foto: Olav T. Hustad Wod

I begjæringene fra politiet legges det til grunn at utlegging av død gris som åte er ulovlig og har en strafferamme på over seks måneders fengsel. Og politiet hevdet at den eneste måten å finne ut hvem som benytter åte er kameraovervåkning. I tingrettsbeslutningene, som også er frigitt av statsadvokaten, legges politiets argumenter til grunn.

Advokat Jostein Løken undersøker nå saken for skogeeieren og revejegeren. Han mener overvåkingen kan være ulovlig.

– Vi prøver å finne fram til sannheten. Det er jo slik at et antall mennesker mener politiets begrunnelse er uriktig. Den er ikke sann. Den er søkt. Og derfor må vi prøve å finne ut hva som er den egentlige sannhet bak denne overvåkingen, sier han.

– Vi forsøker nå å få tilgang til alle dokumentene i saken. Også rapporter TV 2 og partene ikke har fått utlevert.

– Hva tenker du om at det er brukt tre politiansatte bare for å monitorere filmen fra griseåte som gikk 24 timer i døgnet i rundt en måned?

Advokat Jostein Løken driver nå undersøkelser av griseovervåkingen. Foto: Olav Wold

– Det er kanskje en av grunnene til at mange nå oppfatter politiets begrunnelse som søkt. De mener den er uriktig og at begrunnelsen for overvåkingen var en helt annen enn det som har kommet fram.

Han sier at loven er brutt dersom det politiet har oppgitt som premiss for overvåkingen, er uriktig.

– Det kan også være straffbart om man har gitt uriktige opplysninger. Hvis det er begått ulovligheter hos politiet så er det nærmest vår plikt å anmelde dette til spesialenheten. Men vi tør ikke ta stilling til dette før vi har undersøkt saken grundig, avslutter Jostein Løken.