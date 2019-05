Leverte bunadssølv til flere tusen kroner til systue – så ble det stille

– Veskelåsen er heller ikke kjøpt hos oss, sier hun.

Til venstre under er bildet av broderiene på bunadsskjorten til Susanne Hegna-Nilssen. Bildet til høyre viser broderiene på journalistens bunadsskjorte, som er levert av Fru Lyng:

Hevet kjøpet

Dagen etter avhenting ringte Cecilie Søhus til daglig leder ved Bunader Oslo, Maria Johannessen.

– Vi sa at vi ville ha tilbake de ekte veskelåsene våre umiddelbart og at vi hevet kjøpet av alle de tre bunadene vi hadde kjøpt der, forteller søstrene.

De sier at de har hevet kjøpet både muntlig og skriftlig og mener dermed at Bunader Oslo er inneforstått med dette. De legger også til at Johannessen bekreftet over telefon at hun fortsatt hadde de ekte veskelåsene som søstrene hadde kjøpt hos Fru Lyng.

– Vi ga henne en uke til å gjøre opp for seg og kontakte oss for å avtale overlevering av låsene og tilbakelevering av bunadene. Hun kontaktet oss ikke og vi har fremdeles, etter tre måneder, ikke hørt fra henne, sier de.

Daglig leder Maria Jurievna Johannessen i Bunader Oslo sier til TV 2 at hun har gitt beskjed til søstrene at de kan komme og bytte tilbake til veskelåsene fra Fru Lyng når de vil.

– De kan få dem tilbake hvis de vil, sier hun.

– De sier de sa ifra da veskene skulle hentes første gang?

– Hun hentet veskene og sa ikke et ord om at det ikke var de samme veskelåsene. De ringte og da sa jeg at det ikke var noe problem å bytte i det hele tatt. Jeg ser ikke noe problem her fra min side, sier hun.

– Er ikke det at de fikk tilbake andre veskelåser enn de de leverte inn, problematisk i utgangspunktet?

– Da de leverte dem inn i mai var det fullt av folk i butikken og mye å gjøre og jeg noterte nok ikke riktig. De har hatt mange sjanser til å komme og bytte veskelåsene i ettertid, men de vil gå den vanskelige veien, sier hun.

Søstrene sier de ikke tror veskelåsen de har fått tilbake er noen andres, men at den er produsert i utlandet.

– Det er vi som leverer og produserer det. Det er jeg som har designet den veskelåsen, sier Johannessen.

Forskjellige metoder

I tillegg til veskelåsene reagerte søstrene også på at bunadene så ut til å være maskinsydd. Ifølge Johannessen varierer det hvordan man lager forskjellige bunader.

– Jeg viser kunder hva de kan bestille, de velger hva de vil ha og vi lager nøyaktig det de vil ha. Når hun hentet bunadene var hun veldig fornøyd, sier hun og fortsetter:

– Mønsteret på bunadsvesken er helt likt, det er måten å brodere på som er annerledes. Jeg synes vår variant viser byvåpenet i broderiet mye klarere og mer likt som de første utgavene av bunaden. Til dem som vil ha «Fru Lyng»-varianten, kan vi levere det også.

Bildet til venstre under viser broderiet på bunadsvesken Susanne Hegna-Nilssen fikk av Bunader Oslo. Bildet til høyre viser broderiet på journalistens bunadsveske, levert av Fru Lyng:

Må avtale tid

På Bunader Oslo sine nettsider står det opplyst om åpningstider. Det står også at man må ta kontakt i forkant for å avtale tid.

– I tillegg har Maria sagt flere ganger til oss at vi må ringe på forhånd fordi hun noen ganger er i systuen som ligger et annet sted. Vi har ringt, sendt tekstmeldinger, sendt brev og e-post og ikke fått noe svar, så vi føler vi har gjort det vi kan gjøre, sier Cecilie Søhus og legger til:

– Vi føler vi har gjort alt etter boken og mer til.

På spørsmål om hvorfor det har tatt lang tid mellom hver gang søstrene har fått kontakt med forretningen, sier Johannessen at det er ett års leveringstid for de fleste bunadene og at noen også bestiller to år på forhånd.

– Og kundene tar selv kontakt når de er klare til å hente tingene sine, sier hun.

– De sier at de ringte dere etter at de hadde kommet for å hente veskene, for å heve kjøpet og avtale overlevering av veskesølv, og at de ikke har hørt noe mer etter det?

– Jeg sa klart fra at bunadene er bestilt etter deres ønske og deres mål. Vi kan ikke bare heve kjøpet når det er laget på bestilling. Etter norsk lov kan de ikke bare komme og levere bunadene og heve kjøpet. Derfor sa jeg at de måtte gå til Forliksrådet slik at de kan finne en løsning som er riktig etter norsk lov og finne ut hva vi gjør ut fra det.

Nå har søstrene sendt saken til Forliksrådet og anmeldt saken til politiet.

– Jeg synes det er perfekt at saken er sendt til Forliksrådet og er politianmeldt. Da kan kompetente myndigheter finne en rimelig løsning i saken. Vi brukte mye tid og penger for å lage tre bunader til dem og jeg synes det blir urettferdig å levere hele beløp tilbake etter at de brukte bunadene i konfirmasjon og var strålende fornøyd, sier Johannessen.

Hun understreker at det ikke er noe problem å bytte tilbake veskelåsene, men at det er selve bunadene forretningen ikke vil heve kjøpet på.

Råd ved bestilling av bunad: Bruk skriftlig kontrakt med datoer for når drakten skal være ferdig.

Bruk bankkort.

Ikke betal på forhånd. Be i så fall om å betale etappevis.

Kontakt Forbrukerrådet ved problemer. Kilde: Forbrukerrådet

Forbrukerrådet har fått flere henvendelser

Pia Cecilie Høst, leder av Forbrukerdialog i Forbrukerrådet, sier til TV 2 at bunad er en stor investering.

– Det er derfor veldig kjedelig om man blir lurt og ikke får det man har betalt for, sier hun.

Høst forteller at Forbrukerrådet har fått fire spørsmål om Bunader Oslo og at de har meklet i tre saker.

– Disse sakene handler om feil og mangler på bunaden og at den ikke blir ferdig i tide. Siden mange mønstre til bunader er beskyttet har det også vært problemstillinger knyttet til dette. For noen år siden var det mange klager og henvendelser, men det ser ut til å ha gått noe ned, forteller hun.

Er man lovet en bunad med håndsøm skal man få det, sier Høst.

– Hvis ikke kan du ha rett på prisavslag eller pengene tilbake om det er store feil og mangler. Leverer du inn noe som systuen mister kan du be om erstatning. Er det et innbrudd i butikken kan det hende du må dekke tapet selv, så sjekk at du er forsikret, sier hun.

– Veldig trist

Det ble ingen bunad på Susanne Hegna-Nilssen og Cecilie Søhus på 17. mai i år. Til tross for at de fortsatt har bunadene, ønsker de ikke å bruke dem.

– Det føles ikke riktig å gå i dem, for det er jo ikke originalt, sier Cecilie Søhus og legger til:

– Det er veldig synd. Vi har snakket om å få bunad i fem-seks år. Det er snakk om store beløp og det er ikke noe man bare kaster seg uti. Det skulle være en gledens opplevelse, men vi synes bare dette har blitt veldig trist.