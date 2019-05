Sommeren, og dermed ferien står snart for døren. I mange norske hjem planlegges sommerens aktiviteter? For hva gjør man i år? En solseng ved bassengkanten ett eller annet sted i Syden? Lang fjelltur med tung sekk og fjellstøvler? Eller kanskje sommerhus i Danmark?

Eller hva med å rett og slett ta en hyggelig biltur i rolig tempo, stoppe der det passer og nyte det å være underveis, vakker natur, hyggelig småveier, lokale severdigheter, en like lokal baker som også har god kaffe?

Om du faller for siste alternativ, har vi et veldig godt biltips til deg. Forleden ble denne mildt sagt sjarmerende VW Westfalia Transporteren lagt ut på finn.no

Hele bilen er jo et nostalgisk flashback og en reise bakover i tid. Til den den gangen bensinen var rød og luktet godt, bilmusikken var på kassett, ingen hadde mobiltelefon og internett fortsatt var ett par årtier unna. Et papirkart fra den lokale BP-stasjonen var det man trengte for å finne fram. Bilen er fra en tid da verden var ett litt langsommere sted.

Klassisk bil i lekker rød og hvit fargekombinasjon, men smaker det så koster det. Faksimile fra finn.no

Hippiebuss

Har du sansen for dette, så her du virkelig muligheten nå. Denne VW Camperen er fra 1973 og dermed en andre generasjon Transporter fra VW.

En bil som var et veldig viktig supplement til Bobla. De langt fleste var varebiler og pickuper primært for næringsvirksomhet, men også noen personbiler / busser så dagens lys. Og ikke minst campingvarianter og da særlig fra Westfalia som var et eksternt selskap som var tidlig ute med å levere campinginnredning til Transporteren.

I ettertid har disse bilene blitt smått legendariske. Ikke minst er de kjent som "Hippiebussen" – sent på 60-tallet og tidlig på 70-tallet med en gjeng glade og fargerike ungdommer i slengbukser ombord. Som kanskje også røykte ting man ikke fikk kjøpt på Narvesen ... Kanskje har denne, med sin amerikanske bakgrunn, også hatt sin del av Flower power-perioden?

De siste årene har Transporter hatt voldsom økning i popularitet og en bortimot uforståelig prisøkning. Eldre Transportere av "riktig" type, det vi si buss med takvinduer og campingbiler, kan man fort måtte bla opp sekssifret beløp for.

Har vært på flere langturer

Så ille er det heldigvis ikke med denne campingbilen, som altså opprinnelig kommer fra USA, men via England hvor den har gjennomgått en betydelig restaurering /oppussing.

380.000 kroner er det selgeren på Berger, litt sør for Drammen, ber om for denne bilen som på bildene og i følge annonsen er i veldig god stand.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Bilen har original campinginnredning som skal være i god stand. Faksimile fra finn.no

Dette er noe av selgeren selv forteller i den omfattende og ærlige bilannonsen:

Vi kjøpte bussen av Karmann Konnection og privatimporterte den fra Storbritannia til Norge juni 2017. Kjøretøyet ble så godkjent og satt på norske skilter drøye en måned etter. Grunnet bussens originalitet og tilstand var godkjennings/registreringsprosessen problemfri. Etter montering av norske kjennemerker, la vi ut på to ukers tur i nedover i Europa. Vi endte opp med å tilbakelegge totalt 4.500 kilometer uten noen form for problemer.

Sommeren 2018 var vi på en fantastisk reise her i Norge. Denne gangen ble det tilbakelagt rundt 1.400 kilometer.

Det at bilen har vært på langtur tidligere uten de helt store problemene er jo betryggende. Dessuten er jo det mekaniske her relativt enkelt, selv om det er trangt i motorrommet, om noe skulle gå galt. Tilgangen til deler til disse bilene er også veldig god.

Tro det eller ei - denne VW-en er en Porsche!

Bruksveteran

Videre skiver eieren:

I løpet av de to årene i vårt eie, har bussen til sammen kjørt rundt 13.000 kilometer, hvorav alle på sommerhalvåret. Bussen har fungert utmerket under hele denne perioden. Dette er en utrolig flott og bruksvennlig veteranbil, med egenskapene til en liten bobil. Det begynner å bli langt mellom hver av disse originale Westfalia camping-bussene. Denne restaurerte og velholdte bussen med sin originale Westfalia-innredning representerer en sjeldenhet.

Utvendig fremstår bilen som svært fin med sin Pastellhvite og Bahia røde glød. Med bakgrunn i at bussen ble restaurert for syv år siden og er en bruksveteran, eksisterer minimalt med overflaterust. Bussens utseende bærer preg av originalitet og godt vedlikehold.

Cockpiten bærer et stort preg av gjennomgående originalitet: Originalt dashbord, originale VDO-instrumenter, stoler/dørtrekk med originalt utseende, originalt ratt. Kronen på verket – de originale Westfalia-møblene og campinginteriøret unikt på denne bilen fremstår også som fint og godt tatt vare på.

Brannfakkel om elbilene: Politikerne ante ikke hva de tok tak i

Originalt reklamebilde fra Westfalia som viser familieidyll fra tidlig 70-tall.

Garantert oppmerksomhet

Bilen i annonsen er også godt dokumentert med hele 70 bilder.



Går du for denne, vet du i alle fall hva du skal gjøre i ferien i år. Dette er nemlig bobilen for deg som kanskje ikke liker tradisjonelle bobiler, men er glad i nostalgi og motorhistorie.

Vi tror du med denne sjarmerende skyssen er garantert mye oppmerksomhet hvor hen du stopper opp ...

Les også: Her får VW-klassikerne nytt liv

Video: Her er en litt nyere og mer moderne bobil fra VW!