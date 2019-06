– Jeg ville bare gjemme meg

6. mai 2009. London. Chelsea mot Barcelona. Spillere i verdensklasse på banen. Men det alle snakket om etterpå var dommeren fra Norge.

– Jeg merker jo at det er litt mer interesse nå fra mediene etter som det er et slags 10-årsjubileum for den kampen, ler Øvrebø.

Tom Henning Øvrebø ble av mange regnet som Norges beste fotballdommer gjennom tidene.

Det var også derfor han ble valgt ut til å dømme i den avgjørende semifinalen i Champions League mellom Chelsea og Barcelona i London 6. mai.

Første kamp i Barcelona hadde endt 0-0. Og da Michael Essien sendte Chelsea i ledelsen etter ni minutter, så alt ut til å gå hjemmelagets vei på Stamford Bridge.

Så selv om Chelsea mente seg snytt for et straffespark før pause, var det norske dommerteamet fornøyd med egen innsats ved halv tid.

– Jeg var ikke sikker

Men etter pause ble det en helt annen kamp for Øvrebø.

Problemene starter med at den norske toppdommeren velger å gi rødt kort til Barcelonas Eric Abidal, etter en tvilsom forseelse mot Nicholas Anelka.

– Den utvisningen, var du sikker på den?

– Nei, jeg var faktisk ikke det sånn hundre prosent. Jeg var litt usikker på om han faktisk ble felt eller ikke, sier Øvrebø nå.

Under kampen skjuler Øvrebø tvilen. Men i den neste halvtimen skal Øvrebø ta en rekke kontroversielle avgjørelser – alle MOT Chelsea.

Spillerne i blått mener seg blant annet snytt for flere straffespark.

– Når det begynner å komme den fjerde, femte situasjonen som Chelsea gjerne vil ha straffespark på, da begynner man jo kanskje å tvile litt, ikke sant. Da kommer tvilen litt snikende, sier Øvrebø.

– Fire, fem straffesituasjoner..! Det er ganske mye!

– Ja, det er jo det. Og særlig når det bare går til ett lag, sier Øvrebø.

– Var kanskje litt i sjokk

To minutter på overtid scorer Andres Iniesta for Barcelona. Med 1-1 går det spanske laget til finalen på bortemålsregelen.

På overtid av overtiden vil Chelsea igjen ha straffespark etter at ballen går i armen til en Barcelona-spiller innenfor 16-meteren.

Da reagerer Chelseas tyske midtbanespiller Michael Ballack med å løpe bort til Øvrebø. Han veiver med armene foran ansiktet til den norske dommeren og dytter ham i brystkassen.