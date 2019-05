Den danske 31-åringen fikk ikke være med i troppen som møtte Lillestrøm og spilte 1-1 sist lørdag.

Bendtner har stilt seg undrende til at han ikke får spille når han er skadefri.

Nå er han igjen utelatt fra det gode selskap av trener Eirik Horneland.

RBKs kamptropp til den tradisjonsrike 16. mai-kampen i morgen inneholder ikke Nicklas Bendtners navn. Han står heller ikke på listen over skadde spillere. Sportslig leder i RBK, Stig Inge Bjørnebye, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Rosenborg møter Hornelands gamleklubb Haugesund i morgen kveld. Trønderne er nest sist på tabellen med seks poeng.

– Ferdig i RBK

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen sier at dette er nok et signal om at Bendtner er ferdig på Lerkendal.

– Nå gjør Horneland det ingen annen trener der har turt å gjøre. Han sier at Bendtner er en spiller jeg ikke har bruk for, sier Mathisen.

Han tror Rosenborg nå vil jobbe for å bli kvitt dansken så raskt som mulig.

– Han må bort. Han har kontrakt ut året og den største lønnen. Det er nok ingen klubber som vil betale mye for ham. Det blir en hard nøtt å knekke for Rosenborg, men jeg tror den kontrakten vil bli oppløst raskt og at RBK vil måtte betale en del av lønnen. De som hentet Bendtner er fremdeles i klubben, så det gjør nok vondt for dem at han ikke er en suksess.

Mathisen sier også at Horneland nå vise hvilken leder han er.

– Han skal bygge et lag og en kultur. Han mener at Bendtner ikke passer inn i hans kollektiv. Da tar han grep ikke alle vil like. Rosenborg må ha ledere som tør å ta tøffe avgjørelser.