Hun ble knivdrept av eksmannen – politiet innrømmer svikt

På morgenen 1. april mottok politiet flere meldinger om en mann som gikk i et boligområde på Strømmen med blod på klærne.

Mannen skal ha ropt til forbipasserende at han hadde drept et menneske, og at de måtte ringe politiet.

Les: Mann innrømmer drap på ekskona

Da nødetatene ankom stedet, fant de mannens tidligere ektefelle drept med kniv utenfor sin leilighet, der hun bodde med deres åtte år gamle datter.

Mannen ble pågrepet og er nå siktet for å ha drept Soheyla. Begge er iranske statsborgere.

Flere ganger i kontakt med politiet

I etterkant av drapet har politiet gjort en gjennomgang av sin kontakt med Kvinnen.

Soheyla hadde fått utdelt voldsalarm fra politiet, blant annet på grunn av en anmeldt hendelse som skjedde på senhøsten 2018. Det er fra tidligere kjent at alarmen ikke ble utløst i forkant av drapet.

Utover dette har ikke politiet foretatt noen forebyggende tiltak.

– Dette var en kvinne som har vært i kontakt med politiet ved flere anledninger i forkant av drapet, og den siktede mannen var involvert i flere av hendelsene, sier politiinspektør og leder felles enhet for forebygging i Øst politidistrikt, Camilla Giske til TV 2.

Politiet har tidligere opplyst et den siktede mannen var involvert i flere anmeldte forhold som dreier seg om vold og trusler mot den avdøde kvinnen, men vil ikke gå i detalj av hensyn til den pågående etterforskningen. Mannen ble også i 2014 dømt for vold mot Soheyla, som da var hans ektefelle.

Politidirektoratet (POD) har bestemt at alle partnervoldsaker skal risikovurderes, for å vurdere sjansen for at volden gjentar seg. En slik vurdering ble ikke gjennomført.

En risikovurdering foretas ved bruk av riskoanalyseverktøy. Eksempel på metodene som benyttes er verktøyene som heter SARA og PATRIARK. Metodene består av trinn etterforskningen skal gjennomgå, blant annet for å kartlegge om det kan forekomme en risiko for æresvold.

En av politiets teorier er at drapet var et æresdrap. Giske sier politiet konkluderer med at de ikke gjorde nok for å hjelpe Soheyla.

– Da vi ser utfallet av hendelsen er det tydelig at en SARA-vurdering burde vært gjennomført, sier politiinspektøren. Hun understreker at den manglende oppfølgingen, spesielt med tanke på det tragiske utfallet, er svært beklagelig.

Tips oss! Tlf/SMS/MMS: 02255

Tlf/SMS/MMS: E-post: tips@tv2.no

E-post: Fra utlandet: +47 915 02255

Høyt prioritert

Statistikk fra POD viser at Øst politidistrikt er verst i klassen når det gjelder å gjennomføre risikoanalyser ved partnervold.