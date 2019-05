Direktørbilen, luksusbilen og flaggskipet BMW 7-serie er blitt fornyet. Så det monner!

I bilverdenen snakker man gjerne om en facelift, når en modell skal fornyes litt, før den blir erstattet av en helt ny generasjon.

Ofte er slike endringer minimale på design og interiør. Det er gjerne under skallet det skjer ting.

BMW har imidlertid slått på stortromma med 7-serie. Aldri før har de har en større og mer påkostet midtlivs-oppdatering.

Det synes kanskje best av alt på grillen. Den mildt sagt enorme grillen. Selv om det er den mange snakker om, er det ikke det vi anser som den viktigste endringen.

Fullutstyrt

På den ladbare hybriden som tas til Norge, som nå heter 745Le iPerformance xDrive, er det nemlig en svært hyggelig nyhet for alle BMW-entusiaster: Bensinmotoren som jobber sammen med elmotoren har gått fra å være firesylindret til å bli en rekkesekser. Ikke så viktig, tenker du? Joda, for seks sylindre i rekke har lange tradisjoner hos BMW, og settes stor pris på at mange av kjøperne. Det gir også mer totaleffekt. Nesten 400 hk!

Vi har en fullt utstyrt 745e på test denne gangen – og dette er verdt å skrive hjem om! Bli med:

Ladbare BMW 7-serie har fått økt elektrisk rekkevidde. Nå skal den klare solide 54 kilometer, målt etter den nye og strenge WLTP-metoden.

Hva har vi her?

7-serie er altså den største sedanen i BMW-sortimentet. En skikkelig ruvende bil, som er blitt mye mer ruvende etter at den fikk en enorm grill foran. På bilutstillingen i Genève ble vi for øvrig fortalt av grillen er 40 prosent større enn tidligere, at emblemet på panseret måtte forstørres for at det ikke skulle se rart ut – og at hele panseret er hevet fem centimeter.

I Norge er det også viktig å ha modeller som passer avgiftssystemet vårt – og det betyr at den må være ladbar. 745e er det.

Den har dessuten fått betydelig bedre rekkevidde, siden sist. Nå skal den klare 54 km målt etter WLTP. Det er bra – for en stor og tung sedan, med firehjulsdrift.

Hvordan er den å kjøre?

BMW er mest kjent for sine sportslige kjøreegenskaper. Men i 7-serie er det komfort som gjelder. Og for en komfort! Mercedes S-klasse er målestokken her, og nå er BMW veeeeeldig nært. Eller er de faktisk forbi? Vanskelig å bedømme uten en skikkelig sammenligningstest.

Doble, støyisolerende glass bidrar til at du stenger verden ute, og lever i en stille og luksuriøs boble.

Du kan velge Sport-programmet også. Men hvorfor skal du det? Denne bilen har jo ikke noe med den typen kjøring å gjøre.

Den er i sitt ess på motorveien, i fint driv og med bare nok turtall til at du såvidt kan høre rekkesekseren male.

Diamantmønsteret i skinnet gir ekstra eksklusiv-følelse. Og det er MYE skinn her!

Hvordan er plassen?

Den er ganske enkelt imponerende. Akkurat her har det ikke skjedd noe siden sist. Og det var det heller ikke behov for. Den lange utgaven av 7-serie leverer i bøtter og spann på dette området. Baksetet er på mange måter det foretrukne stedet i denne bilen. Ta av skoene og la føttene synke sakte ned i det tykke teppet på gulvet. Da er du klar for langtur!

Bagasjerommet er ikke så verst. Noe mindre er det for bilene med xDrive og som har batteripakke å drasse på. Du har likevel 515 liter til rådighet. I praksis er det nok for mange, men dypt er det ikke.

Dette er et trivelig steg å være. Merk de tykke teppene på gulvet. Ta av skoene og nyt dem!

Går den bra?

Den går som ei kule! Med rekkesekseren har den fått betydelig mer pådrag enn forgjengeren. Rekkesekseren er en 3-liter som byr på 286 hk. Kombinert med elmotoren blir totaleffekten 394 hk.

0-100 km/t leveres i ekspressfart på 5,2 sekunder. Vi må faktisk tilstå at hvis du skulle finne på å presse den litt i svingene, vil du oppdage at den fikser det imponerende bra, også. Størrelse og vekt tatt i betraktning.

Når en bil koster fra drøyt en million kroner (testbilen ligger på 1,6 mill. pga mye ekstrautstyr), tenker man kanskje ikke så mye på forbruk. Men takket være at rekkevidden nå har økt til 54 km, kan du faktisk belage deg på å spare mye på daglig kjøring. Dette har man klart ved å øke batterikapasiteten 30 prosent, til 12 kWt.

Vi kjørte "lett" rundt 40 kilometer på ren strøm, uten at det var spesielt økonomisk kjøring. Så må du selvsagt belage deg på lavere rekkevidde på vinteren.

Denne grillen, altså! Det ser ganske rart ut. Men samtidig gir det bilen en helt spesiell tilstedeværelse. Like eller mislike – ingen er i alle fall likegyldige.

Finest utenpå eller inni?

Da vi så bilder av 7-serie med den nye grillen, ble vi nesten sjokkert. Den så fullstendig malpassert ut! Inntrykket ble ikke noe bedre, da vi så den i virkeligheten for første gang på bilutstillingen i Genève.

Men nå har det skjedd noe. Den har vokst (!) på oss. Heldigvis ikke rent fysisk, men vi skjønner litt av poenget. BMW vil at 7-serie skal legges mer merke til. At du aldri skal være i tvil om at dette er en dyr luksusbil. Og du kan mene hva du vil om estetikken – men den har gitt 7-serie en mye tydeligere tilstedeværelse. Det merket vi også i testperioden. Her blir du sett!

Interiøret er også lekkert. Ikke minst når du får utgaven med påkostet skinnpakke med rutemønster i seter og armlener.

Infotainmentsystemet fungerer ypperlig - også om du velger gestikulering for å skifte sanger, svare telefonen eller justere volumet. Det vi trodde skulle være en gimmick, er faktisk svært så vanedannende!

Det skal imidlertid sies at skjermen på dashbordet er langt unna å være størst og mest imponerende i klassen. Her er Mercedes foran i løypa!

De digitale instrumentene har vi heller ikke helt sansen for. Både Audi og Mercedes gjør dette mer oversiktlig. Kanskje blir det bedre med mer tilvenning?

Men som vi har sagt før i tester av BMW: Head up displayet er uslåelig bra! Her er BMW i førersetet – slik de har vært i årevis.

Det er vanskelig å gi en så lang bil "riktige" proporsjoner. Men de nye tredimensjonale baklyktene er stilige. Kromlista som strekker seg på tvers av hele bakluka skal gi assosiasjoner til luksus.

…og hva er konklusjonen?

BMW 7-serie har ikke vært så kontroversiell siden Chris Bangles sin kreasjon på starten av 2000-tallet. Men denne utgaven setter seg selv på kartet av flere årsaker. De viktigste er imponerende komfort, avansert teknologi og utstyr – og heftige motorer.