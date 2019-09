Brødrene møtte sin biologiske mor i TV 2-program – slik går det i dag

De biologiske brødrene André (29) og Thomas (30) var henholdsvis fire og seks år gamle da de ble hentet til Mandal fra den brasilianske storbyen São Paulo, etter å ha bodd to år på barnehjem.

Det viktigste for dem begge er å finne ut av hvordan livssituasjonen til de biologiske foreldrene er, og om de fortsatt har brødrene i tankene.

– Vi lurer jo litt på hvorfor hun (biologisk mor, journ.anm) aldri kom tilbake igjen for å hente oss, sier André.

Sammen med TV 2-programmet Sporløs dro brødrene tilbake til hjemlandet for å få svar på alle spørsmålene.

Ufullstendig navn

Fremme i Brasil møter de Hugo, Sporløs' lokale kontakt i landet, som snakker språket. Han har oppdaget at navnet på biologisk mor er ufullstendig og ulikt stavet i de forskjellige dokumentene.

Så du episoden av Sporløs og er nysgjerrig på hvordan det går med André og Thomas i dag? Svaret får du i videovinduet øverst i saken.

I São Paulo, som er et av jordens tettest befolkede områder – med hele 30 millioner innbyggere, starter jakten hos barnevernsdomstolen hvor brødrene ber om innsyn i dokumentene.

Mens de venter på en godkjenningen, besøker André og Thomas barnehjemmet som var brødrenes hjem i to år før de kom til Norge.

– Jeg fikk gode vibber. Og så var det gøy å se sovesalen som vi bodde på. 40 stykker i et lite rom, sier André til kameraet under besøket.

Bodde på gata

I samme bygning ligger barnevernsarkivet, hvor de til alt hell finner en bunke med brødrenes dokumenter. På papirene står det skrevet at moren var fattig og bodde sammen med søsteren sin. Da huset ble solgt havnet de på gata og ble syke. Myndighetene tok deretter hånd om guttene.

I den samme bunken finner de også morens fullstendige navn, Cleonilda Dias, i tillegg til en gammel adresse. I dokumentene får brødrene også se barnebilder tatt på barnehjemmet.

Prøvde å få de tilbake

Senere får de beskjed om at innsynet hos barnevernsdomstolen har blitt innvilget, og i de gamle papirene står det skrevet at moren prøvde å få tilbake sønnene sine.

– Det var godt å få vite. Det var en bekreftelse på at hun ikke stakk fra oss. Jeg blir glad inni meg av å vite at hun ville få det til og at hun elsket oss, sier Thomas.