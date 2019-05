For nøyaktig 100 år siden så det britiske bilmerket Bentley dagens lys for første gang.

Det jubileet feires litt ekstra i Norge, ettersom Bentley nå for første gang etablerer seg med egen importør i Norge.

Målet er å selge rundt 40 biler i året. Det høres kanskje ikke så mye ut. Men det blir en ganske så grei omsetning, om de klarer det.

Prisene starter nemlig på rundt 2,5 millioner kroner – det er for den ladbare og dermed avgiftsvennlige SUV-en Bentayga. Akkurat den har det allerede kommet inn fem bestillinger på. Disse bilene alene gir en omsetningen på rundt 12-14 millioner kroner, avhengig av utstyr.

Tradisjonsrikt

Det er ikke mange merkenavn i bilverdenen som har stoltere tradisjoner enn Bentley. Her snakker vi mange generasjoner med britisk luksus – slik kun de kan gjøre det.

Når vi tenker på produksjonen av disse bilene, ser vi nesten for oss elegante menn og kvinner i tweed, håndsydde skjorter, skinnende blanke sko og hvite hansker. Alt går møysommelig og nøyaktig for seg. Ikke stress, ikke mas og ikke masse maskiner.

Helt sånn er det ikke. Men det er ikke så langt unna, heller. Bentley er fortsatt til en viss grad håndarbeid.

SUV-en Bentayga tar 130 timer å produsere. Rattet er håndsydd med 600 sting – og bare det tar fem timer å lage, og syingen gjøres for hånd.

Dette er Bentley Bentayga - som kommer som ladbar hybrid i august/september. Da blir norske kunder de første i verden til å motta bilene sine.

Norge først i køen

Når Bentley nå skal lansere sin første ladbare hybrid, er det faktisk de norske kundene som prioriteres først. Det er ganske spesielt – og innebærer at når disse kommer på veiene i august/september, er lille Norge først ut i verden.

Bentayga Hybrid er imidlertid ikke blitt typegodkjent ennå, dermed er heller ikke den endelige elektriske rekkevidden spikret. Men vi blir fortalt at det skal bli rundt 50 kilometer.

Vi kan også røpe at bilen får 450 hk, så noe sinke i trafikken blir det ikke snakk om.

Den nyåpnede forhandleren holder til på Billingstad i Asker – og her får du også alle de andre Bentley-modellene: Continental GT, Flying Spur og Mulsanne.

– Bruktbil viktig

Christian Gottschalk, som er daglig leder, forteller til Broom at de vil ha både nye og brukte biler.

– Vi tenker at bruktbil blir en viktig del av satsingen. Da senker vi listen for å bli Bentley-eier. Gjennom vårt kontaktnett som autorisert importør kan vi få tak i veldig mye. Vi vil naturligvis også tilby all nødvendig oppfølging i forbindelse med eierskapet.

– Hvem er den typiske Bentley-kunden?

– Det varierer litt. Men de fleste er fra 40 år og oppover, og har naturligvis en god økonomi. Men vi ser også at flere som er yngre enn det får opp øynene for Bentley.

Håndverk-tradisjonene lever fortsatt hos Bentley. Her kan du bestille en helt unik bil: For eksempel med stein (!) hentet fra område der du bor i listene ...

Grombil

Bentleys nyeste modell er Continental GT. Den er tilgjengelig både som coupe og cabriolet.

Den leveres enn så lenge kun med en W12-motor, og en startpris på rundt 3,4 millioner kroner.

– Den bilen er rene kunstverket. Neste år får vi den også med V8-motor, og da blir den rimeligere. Tipper den ender på rundt 2,8 millioner, mener Gottschalk.

Ja, da så ...

Vi tok med oss Bentley Bentayga på God Morgen, Norge på TV 2. Se mer av den ekstreme luksus-SUVen i videovinduet øverst i saken.

Bentley Motors Etablert: 1919 Første autoriserte forhandler i Norge: 2019 Eier: VW-konsernet Hovedkvarter: Crewe, England, ca 4.000 ansatte Modeller: Bentayga, Continental GT, Flying Spur, Mulsanne



