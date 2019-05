Odd-Fagermo forklarer årsaken til suksessen

– Det forteller meg at vi er veldig opptatt av spillerutvikling at vi tar det langt mer på alvor enn de fleste i Norge. Jeg kan ikke forstå at de ressurssterke lagene i Norge ikke har det, det er en enorm kamparena. Det gjør at vi har muligheten til og greier å utvikle nye lokale spillere hele tiden, sier Dag Eilev Fagermo.

– Hva har andrelaget i 2. divisjon betydd for dere?

– Det er en av faktorene til at vi kan få fram spillere som Markus Kaasa, Joshua Kitolano og du kan også gå så langt tilbake som Sondre Rossbach, Fredrik Semb, Torgeir Børgen, Elba Rashani og så videre. De har fått være med på hele prosessen i Odd. Vi har fått dem tidlig inn i A-stallen og latt dem spille voksenfotball ganske fort, sier Fagermo.

Håndlykken er klar på at det har kostet litt krefter å holde laget i 2. divisjon.

– Vi har lagt ganske mange pinner i kors for å få det til, men det er viktig for langsiktigheten i modellen for. Det er veldig viktig for oss å ha et lag i 2. divisjon. Det gjør at de nest beste får en veldig god kamparena og gjør at de nest beste får en langt kortere vei inn til andrelaget, sier Håndlykken.

– Er du overrasket over at andre lag ikke ser samme verdien?

– Ja, jeg synes det er veldig rart. Samtidig lever vi fint med at andre lag ikke kopierer våre styrker. Vi har lyst å være med i toppen av norsk fotball, og da er dette en viktig styrke for oss, sier Håndylkken.

Hyller Fagermo

Per dags dato ligger Odd 2 en sterk 5.-plass i 2. divisjon. Med andre ord har fotballstorheten i Skien to lag som gjør det godt om dagen.

Dag-Eilev Fagermo gliser når TV 2 spør ham om Odd er klubben i Norge som drives best.

– Det har vi vært i mange år nå, i hvert fall når det kommer til spillerutvikling. Da har ingen vært i nærheten av Odd de siste ti-tolv årene. Ranheim har mange og kan kanskje matche oss de siste par årene, men stabilt og topp seks i Norge er det ingen som har vært i nærheten av oss de siste årene, sier Fagermo.

Einar Håndlykken er i alle fall storfornøyd med at han har Fagermo som hovedtrener i sin klubb.

– Dag-Eilev er en trener som burde være interessant for andre. Han er åpenbart en av Norges beste fotballtrenere, og vi kunne ikke tenkt oss å bytte han med noen andre, sier Håndlykken.