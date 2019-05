Ektepar fikk kreft av populært ugressmiddel – får 17 milliarder i erstatning

Avgjørelsen ble ifølge CBS News kunngjort av en domstol i Oakland i California mandag, og er den tredje av sitt slag.

Som gartnere brukte paret Roundup i 30 år. Ifølge juryen har virkestoffet glyfosat spilt en vesentlig rolle i at ekteparet utviklet lymfeknutekreften Non-Hodgkins lymfom.

– Vi skulle ønske at Monsanto advarte oss på forhånd, og at det var noe på emballasjen som sa «fare, kan føre til kreft», sier Alberta i videoen over.

Fikk diagnose med fire års mellomrom

Det var i 2011 at Alva ble diagnostisert med kreft. Fire år senere fikk Alberta samme diagnose.

De er begge på bedringens vei, men har begge store helseproblemer etter behandlingen.

– Våre liv er endret for alltid. Vi klarer ikke å gjøre det vi klarte før, sier Alberta.

Bayer Corporation, som eier Roundup-produsent Monsanto, skriver i en pressemelding at de er skuffet over juryens avgjørelse.

I retten har selskapet påstått at ekteparet har en lang historie med sykdommer «som kan medføre vesentlig risiko for Non-Hodgkins lymfom», og at man derfor ikke kan konkludere med at Roundup har skylden.

Selskapet varsler at de kommer til å anke dommen.

Langer ut mot produsenten

POPULÆRT: Roundup er verdens mest solgte ugressmiddel, og selges blant annet på Europris og Felleskjøpet i Norge. Foto: Haven Daley/AP

I retten argumenterte ekteparets advokat R. Brent Wisner for hvorfor en stor erstatning vil sende en tydelig beskjed til Monsanto.

Han sa at paret fortjente minst én milliard dollar, altså godt over åtte milliarder kroner, hver – og juryen var altså enig i dette.

Wisner sa at Monsanto aldri har tatt seg bryet med å sjekke om bruk av Roundup kan føre til kreft.

– Juryen så selv interne dokumenter som påviste at Monsanto fra dag én ikke har hatt interesse av å finne ut av hvorvidt Roundup er trygt eller ei, sier han, og fortsetter:

– I stedet for å undersøke dette på en troverdig måte, har de brukt millioner av kroner på å angripe forskning som truer deres forretningsmodell.

BRØT SAMMEN: I 2018 ble Dewayne Johnson tilkjent 690 millioner kroner i erstatning etter å ha blitt kreftsyk etter å ha brukt ROundup. Tårene rant da dommen falt. Foto: Josh Edelson/AP

Tidligere har skolegartner Dewayne Johnson (47) blitt tilkjent 690 millioner kroner i erstatning etter å ha fått kreft av Roundup.

Edwin Hardeman (70) ble tidligere i år tilkjent i 700 millioner kroner i erstatning for det samme.

Ifølge CBS står Monsanto overfor 5000 lignende søksmål i årene som kommer.

Ekspertene er uenige

I 2015 konkluderte FN-organisasjonen IARC at glyfosat trolig er kreftfremkallende.

Samme år publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) en rapport hvor de konkluderte med at glyfosat «sannsynligvis» er kreftfremkallende.