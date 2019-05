I 1986 fikk Steven Hydes (33) kallenavnet «Gary Gatwick» etter at han ble funnet svøpt inn i et teppe på flyplassen Gatwicks dametoalett.

Han var bare ti dager gammel.

De siste 15 årene har Steve brukt på å forsøke å finne den biologiske familien sin.

Takket være DNA-prøver, har Steven endelig fått svar. Det skriver Evening Standard.

Hans mor er død, men faren lever fortsatt.

Etter at han tok kontakt med faren, fant han ut at han også har søsken.

På Facebook-siden «Gary Gatwick Airport Baby Abandoned», som Steven har brukt for å lete etter foreldrene, skriver han dette til sine 61.000 følgere:

«Gode nyheter. Etter 15 år med leting er jeg glad for å kunne bekrefte at, med god hjelp av genforskerne CeCe Moore og Helen Riding, har vi sporet opp og fått bekreftet min biologiske familie».

Visste ikke om ham

Steven skriver at moren har gått bort, og at han ikke har lykkes med å finne ut hva som skjedde med henne.

«Jeg har uansett funnet min biologiske far og søsken på begge sider, som ikke var klare over at jeg fantes,» skriver han.

HAR FÅTT SVAR: Steven Hyde har brukt enormt med tid og krefter på å finne foreldrene. Foto: Steven Hyde

I mange år har Steven jevnlig dukket opp i britiske medier, som har dekket hans jakt på den biologiske familien sin.

«Som dere sikkert skjønner, så er dette et veldig følsomt tema for alle involverte, og det er veldig nytt for oss alle. Men jeg vil bare få takke alle for deres støtte gjennom årene,» skriver han.

Funnet av taxfreeansatt

Det var en ansatt i taxfreen, Beryl Wright, som fant Steven på flyplasstoalettet 10. april 1986.

Funnet førte til utallige presseoppslag i inn- og utland, men ingen klarte å finne ut hvem som hadde forlatt den lille gutten.

Steven ble ble sendt til et fosterhjem.

Deretter ble han adoptert av en familie hvor han vokste opp sammen med tre søstre.

Steven bor i dag i Sussex sammen med kona Sammy og barna deres, Alanna og Kian.

Desperat jakt

I 2011 sendte BBC en dokumentar om Steven, hvor han fortalte om jakten på opphavet sitt.

– Jeg vil bare vite hva som skjedde. Det vil forklare mer om meg selv og gjøre meg komplett, på en måte.