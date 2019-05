– Jeg vil bare at alle skal vite at det kan skje. Jeg vil ikke at det skal skje med andre, sier amerikanske Elizabeth Dominguez (29) til ABC.

Like etter at hun fødte sitt tredje barn i hjembyen Tonawanda i delstaten New York, dukket barnevernet opp på fødeavdelingen.

Årsaken var at Elizabeth, som jobber som servitør, hadde testet positivt på opiater da hun leverte en urinprøve.

– Jeg tok en urinprøve, og i retur fikk jeg vite at jeg hadde testet positivt på opiater. Jeg fikk hetta og ringte ektemannen min og spurte: «Hvordan er dette mulig?». Jeg bruker ikke narkotika, sier hun.

Ektemannen Mark spurte Elizabeth om hva hun hadde spist den dagen.

– Jeg svarte at jeg hadde spist en bagel og en baguette. Det var alt. Han sa at det måtte være bagelen, forteller hun til lokalkanalen WKBW-TV.

Små mengder morfin og kodein

Bagelen Elizabeth spiste var full av valmuefrø. Hun ante ikke at frøene kan gi positivt utslag på urinprøver.

Liliana Bachs er spesialist i klinisk farmakologi og avdelingsdirektør ved divisjon for rettstoksikologi på Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Hun har tidligere fortalt Dagens Medisin at instituttet er kjent med at valmuefrø kan gi utslag på narkotikatester.

– Når vi tester for narkotikainntak, tar vi høyde for spor av opiatinnhold som følge av valmuefrø, sa hun.

POPULÆR: Amerikanerne elsker bagler. Her ser du en kafé i Highland Township i Michigan som selger den populære baksten. Foto: Carlos Osorio

Kjemiker Thomas Villén ved Huddinge Sjukhus i Sverige har fortalt Svenska Dagbladet at til og med én skive med loff kan være nok for å gi utslag på testene.

– Valmuefrø kan definitivt gi utslag på narkotikatester, det er veldokumentert. Vi har til og med et eksempel fra dette laboratoriet som viser at det holdt å spise en eneste skive med loff, sa han.

– Følte meg som en forferdelig mor

Elizabeth fødte samme dag, og opiattestene av nyfødte Carter var negative.

Til tross for dette, tok de ansatte på sykehuset rutinemessig kontakt med barnevernet.

Mens Elizabeth ble skrevet ut av sykehuset mindre enn 24 timer etter fødsel, måtte Carter bli igjen.

Videre undersøkelser bekreftet at Elizabeth testet positivt på opiater på grunn av valmuefrøene, og hun fikk derfor Carter tilbake.

– Det var helt forferdelig. Jeg følte meg som en forferdelig mor som forlot ham. Jeg vil bare at alle skal vite at dette kan skje. Det er helt forferdelig, og jeg vil ikke at det skal skje med noen andre, sier hun.