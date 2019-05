Siden 1966 har blandingskrydderet Gastromat blitt produsert av familiebedriften Gastromat AS i Sande i Vestfold.

Den lille fabrikken med fire ansatte produserer over en halv million Gastromat-bokser i året, noe som tilsvarer 60 tonn.

Tomt i butikkhyllene

Nå er det tomt i butikkhyllene og mange kunder savner krydderet på kjøkkenet. Gastromat har også egen Facebook-gruppe hvor folk fortviler over at det er utsolgt.

– Gastromat er livets krydder, men produsenten klarer ikke produsere og levere i butikkene, skriver en på Facebook.

MASKINHAVARI: Tove Kvan Nilssen sammen med ektemann Knut Nilssen og kollega Svein Olsen ved siden av produksjonsmaskinen som lager krydderet Gastromat. Arkivfoto: Anniken Aronsen/DT

En annen fortviler enda mer:

– Nå er krisa større enn størst! Til og med naboene (som jeg har lånt Gastromat av) er nå blitt helt tomme. Når er havariet fikset? Trenger å vite det før jeg bestiller time hos fastlegen, skriver en annen.

Maskinhavari på fabrikken

Årsaken til at det er utsolgt for Gastromat er problemer med produksjonen av blandingskrydderet. Det er en spesialdesignet maskin som lager krydderet og den havarerte rett over nyttår. Nå jobbes det på spreng med å reparere maskinen.

– Vi har hatt maskinhavari på produksjonsmaskinen og må bygge ny. Maskinen er spesialdesignet og vi har jobbet i lengre tid med å få kvalifisert personell til å reparere den. Det trengs spisskompetanse for å reparere den, forteller Lars Kvan, styreformann i Gastromat AS til TV 2.

Ukjent oppskrift

Oppskriften på det populære krydderet som også selges til Tyskland, er den samme siden oppstarten i 1966. Men hvem som egentlig oppfant krydderet dengang er uvisst.

På fabrikken i Sande håper de nå på å gjennoppta produksjonen slik at det populære krydderet og den velkjente lukten av hvitøk og purre dukker opp igjen, både på fabrikken og på kjøkkenet til kundene.

– Det er hyggelig å høre at folk savner krydderet vårt, og vi håper å komme på plass igjen i butikkhyllene i løpet av sommeren. Vi håper at de store innkjøpskjedene i Norge har tålmodighet med oss og ikke forlater oss nå som vi kjemper med å få krydderet tilbake, avslutter Lars Kvan til TV 2.