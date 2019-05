Tommy (20) trosset foreldrenes råd – droppet ut av skolen for å satse på e-sport

Begynte på e-sport-linje

Han bestemte seg derfor for å ta neste del av studieløpet på Garnes videregående. Skolen ligger et godt stykke unna hjemmet hans, men de kunne tilby en annen hverdag.

Som en av få videregående skoler, har de et eget toppidrettstilbud for e-sportutøvere. På lik linje med elevene som spesialiserer seg i fotball og håndball, får de tilrettelagt et studieløp med gaming flere timer i uken.

– Etter at jeg begynte der, forandret mitt sosiale liv seg. Jeg fikk nye venner, muligheten til å snakke med folk om det jeg var opptatt av og en lærer som forsto hva jeg driver på med. Når du har noen å snakke med, blir verden ganske annerledes, forklarer han.

– Det gjorde meg motivert til å satse. Jeg ville vise dem at jeg kunne bli god i dette. Jeg hadde jo ingen andre planer for fremtiden, sier Le.

Droppet ut av skolen

Læreren på Garnes, tidligere e-sportutøver Sindre Rygg, så et potensial i ham. Han motiverte eleven til å trene mye, og lot ham sitte igjen på skolen for å få litt ekstra spilletid.

Til slutt havnet Le på et så høyt nivå at han bestemte å droppe ut av skolen for å satse på heltid.

– Det var et vanskelig valg, sier Le, og fortsetter:

– Jeg var jo ikke sikker på at jeg kunne bli proff og leve av det, så jeg hadde mange bekymringer og lurte hvordan jeg skulle klare det. Men i stedet for å bruke mye tid på å bekymre meg, bestemte jeg meg bare for å gjøre det. Være litt «yolo».

Avgjørelsen var ikke populær i hjemmet. I en familie der alle de eldste sønnene er blitt ingeniører, var det uaktuelt at yngstemann skulle droppe ut av skolen for å spille dataspill.

– Jeg kunne ikke støtte ham. Han hadde jo fortsatt ett år igjen på videregående. Jeg ville helst at han skulle få seg en utdanning, slik at han kunne sikre seg arbeid og et sosialt liv. Men han har ikke gjort som jeg mener, sier far Kim Van Le.

Fikk proffkontrakt

For han ble overtalt til slutt. Med hjelp av en storebror klarte Tommy Le å overbevise foreldrene om at e-sport var en mulig karrierevei.

Han fikk ett år på seg til å bevise det. Hvis han ikke lyktes, var det tilbake på skolebenken.

– Jeg var jo bare 18 år, så jeg hadde jo, og har fortsatt, god tid til å fullføre skolegangen og få meg en utdanning. Derfor lot de meg få sjansen., sier 20-åringen.

Og den tok han vare på. Han fikk raskt en kontrakt med det svenske laget Alliance, som kunne tilby ham fast inntekt - i tillegg til eventuelle premiepenger.

– Da jeg begynte å få lønn for spillingen, forsto de at dette er noe jeg kan leve av. Selv om de fortsatt ikke synes at det er en ordentlig jobb, sier Le.

Får støtte hjemmefra

I sofaen hjemme i Bergen sammenligner faren det med underholdningsbransjen. Der er det også mange uten utdanning som når langt, fordi de har et talent og en lidenskap for det de holder på med.

Og nå, når de har sett at sønnen faktisk kan leve av hobbyen sin, stiller hele familien seg bak ham.

– Hele familien støtter ham. De ser jo at det er bra det han driver med nå. Alle har innsett at det er en karrierevei. Han får jo lønn, sier søster Nathalie Le.

Foreldrene har til og med begynt å streame kampene hans.

– De har ikke peiling på hva som foregår, men de heier på meg, sier Tommy Le, og opplever at både de og andre rundt ham ser annerledes på ham.

– Jeg merker jo selv at jeg er blitt en annen person de siste årene. Jeg er ikke like usosial som før. Jeg har fått meg dame, liksom. Mye har skjedd.

I turneringen i Split endte laget hans på tredjeplass. De fem spillerne kunne dermed dele en premie på ca. 305.000 kroner mellom seg.