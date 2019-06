Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg prøver i disse dager å bestille 60.000 km service til min VW Golf. Jeg tenkte jeg skulle være lur og spørre flere VW verksteder i området for å kunne sammenligne priser, men her begynner problemet.

Jeg har endt opp med fire forskjellige priser (greit nok), men også fire forskjellige påstander angående hva som skal utføres på denne servicen.

Verksted 1: Service, pollenfilter, smøre soltak, skifte DSG olje: Pris 10.919,-

Verksted 2: Service: pollenfilter, smøre soltak, bytte tennplugger: Pris: 6.973,-

Verksted 3: Service,(anbefalt å bytte til longlife olje) pollenfilter, bytte tennplugger, smøre soltak Pris: 8.879,-

Verksted 4: Service, pollenfilter, kontrollere vannavløpsslanger, smøre soltak, bytte tennplugger, bremsevæske-skift. Pris: 7.367,-

Jeg prøvde å ringe Møller kundeservice og spørre der, men da fikk jeg til svar at jeg måtte innom verkstedet så de kunne se på bilen og se hva som må gjøres.

Kan jeg bare ta det billigste tilbudet uten å påvirke eventuell garanti? Det kan vel ikke være mitt ansvar å sørge for at merkeverkstedet utfører riktige punkter på servicen?

Benny svarer:

Heisann! Ja- jeg forstår at dette kan virke litt forvirrende og du er nok ikke den første eller den siste som opplever dette.

Du sier ikke noe om hvor gammel bilen din er, ei hel hvilken type VW Golf du har, så svaret fra meg må få bli litt generelt.

For jeg tror at det er flere ulike årsaker til at det blir slik som det du opplever med sprikende priser og ulike servicepunkter.

Om vi ser på dette med priser først, kan jo de ulike verkstedene, selv om de er merkeforhandlere, operere med ulike timepriser og ulike priser på alt fra motorolje til tennpluggene og spylervæske. Det kan gjøre en viss forskjell i prisene.

Det som nesten bekymrer mer er at det ikke finnes noe godt system på hva som faktisk skal gjøres på en slik service. Men her finnes det også en forklaring.

Årsaken er at serviceprogrammet for Volkswagen er bygget opp slik at alle servicepunkter skal nå sitt maksimale intervall. For å oppnå det er det gjort slik: Noen servicepunkter har fleksibelt intervall. Typisk her er oljeskiftservice som har minimum intervall 15 000 km / 1 år og maksimumsintervall 30 000 km / 2 år. Bilen måler selv oljekvaliteten, og varsler i forhold til det.

Noen servicepunkter har fast kilometer-intervall Noen servicepunkter har fast tidsintervall, noen servicepunkter har ekstra lange intervaller, og skal bare utføres ved enkelte av km / tidsintervallene.

Hva som bør anbefales ved en viss bilalder og kilometerstand, må ofte vurderes av kundemottakeren, og da kan forskjellige personer vurdere forskjellig. Det er nok det som har skjedd i ditt tilfelle.

Endringer på gang

At dette kan oppfattes som litt uheldig ute i markedet vet selvfølgelig den norske importøren om.

Jeg tok en telefon til importøren. Og dette har de tenkt å gjøre noe med.

Det forteller Jan Håkon Sølvberg, som er seniorkonsulent servicemarked. Han forklarer at de nå prøver ut en regelmotor som skal velge det riktige serviceinnholdet basert på bilens alder, kjørelengde og historikk.

– Denne regelmotoren vil gi det samme svaret til alle kundemottakere, og man trenger da ikke vurdere hva som bør være med. Vi utvikler denne regelmotoren først og fremst for bruk i Mitt Bilhold, som er en personlig nettside, eller en app), slik at kundene ved booking online skal kunne kan velge rett service. Kundemottakerne vil selvfølgelig også nyte godt av dette.

– I Mitt Bilhold kommer vi til å legge inn gode forklaringer på hvert servicepunkt, forklarer Sølvberg.

Jeg håper dette var litt oppklarende i forhold til til service på bilen din. Så får vi tro at dette bli enklere og mindre forvirrende neste gang.

Du spør også om du kan velge billigste alternativ og allikevel beholde garantien. Jeg mener at svaret på det er ja. Men jeg ville nok også tenkt tanken på hva som er mest riktig for bilen din og kanskje valgt den varianten.

Uansett er det smart med en service nå, før sommeren og eventuell feriekjøring. Lykke til!

