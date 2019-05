Jordmødre vil ikke jobbe på fødeavdelingene

– Det er vanskelig å vite hvorfor søkermengden er som den er, men vi er klar over at helsepersonell og særlig spesialsykepleiere og jordmødre er blitt en knapphetsressurs i hele landet, sier Reistad.

Avhengig av Sverige og Danmark

Det er en problemstilling Marieke Claessen, avdelingssjef for gynekologi og fødselhjelp ved Vestre Viken i Drammen, kjenner seg igjen i.

– Vi har vært avhengige av jordmødre fra Sverige og Danmark, men de har endret betingelsene sine, og det har ført til et større rekrutteringsproblem enn tidligere, sier hun til TV 2.

Claessen kjenner seg imidlertid ikke igjen i Jordmorforeningen sitt inntrykk av at fødeavdelingen har fått et dårlig rykte, og at det er derfor jordmødre ikke søker på disse stillingene.

– Vi har vikarer som har kommet tilbake og som sier de har trivdes, sier hun.

Helseminister Bent Høie sier til TV 2 at jordmødrene gjør en svært viktig jobb på sykehus, og ute i kommunene. Han sier det er viktig at helseforetakene jobber for å være en attraktiv arbeidsplass.

– Vi vet at det å tilby faste stillinger, gode fagmiljøer og muligheter for etter- og videreutdanning bidrar til å gjøre disse arbeidsplassene attraktive. Jeg har derfor stilt krav om at helseforetakene skal jobbe for en heltidskultur og redusere bruken av deltid og vikarer, sier helseministeren.