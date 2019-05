Prinsesse Märtha tok TV 2-Totland på senga: – Kom som lyn fra klar himmel

Deretter begynte hun å jobbe med den såkalte rosenmetoden, som også Ari Behns mor drev med. Fem år senere opprettet Märtha og makker Elisabeth Nordeng (50) den mye omtalte «Engleskolen», Astarte Education.

Da ble det bråk.

På lederplass buldret Bergens Tidende: «Dropp prinsessetittelen, Märtha!», som var sterkt imot at en prinsessen skulle tjene penger på å kurse andre i healing og reading.

Den svenske forfatteren og journalisten Jan Guillou (75) var ikke nådig, og sa at prinsessen burde søke legehjelp.

RABALDER: Pressen møter prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Samnøy etter at første dag av deres omtalte kurs i regi av Astarte Education var gjennomført i 2007. Foto: Scanpix

Kongehusekspert Kjell Arne sier at Märtha var en stor favoritt da han begynte som kongereporter i 1991, men at også han reagerte på engleskolen.

– Hun var veldig naturlig og liketil – og ga virkelig av seg selv i sine møter med andre mennesker. Det er slett ingen hemmelighet at jeg ikke har vært like begeistret for den såkalte «Engleskolen» og en del andre litt spesielle prosjekter, sier han.

PRINSESSE OG FORFATTER: Prinsesse Märtha Louise under lanseringen av boka «Englenes hemmeligheter», som hun skrev sammen med Elisabeth Nordeng, i 2012. Foto: Berit Roald/Scanpix

Måtte love å ikke kontakte døde

Mange satte nok kaffen i halsen da Märtha i 2010 påstod overfor Stavanger Aftenbladet at hun kan prate med de døde.

– Det er ikke vanskelig å komme i kontakt med de døde heller, på samme måte som med englene. Også den kontakten kan vi opprette når som helst, når vi ønsker det, sa hun.

Like etter skulle hun og makker Samnøy arrangere englekurs på misjonssenteret Himmel og Hav på Sola. Senteret eies av Det Norske Misjonsselskap (DNM).

Selskapets daværende generalsekretær Kjetil Aano (70) reagerte sterkt på kontakt-med-de-døde-uttalelsene, og Märtha måtte til slutt love ham at hun ikke skulle kontakte de døde under kurset.

Englekurs for barn

DYREVENN: Prinsesse Märtha på hest i Lier 25. juni 1992. Foto: Lise Åserud/Scanpix

I 2008 ble det kjent at Märtha og engleskolen samlet elleve gutter og jenter til et englekurs for barn på et gårdsbruk i Lier. Noen av barna var nede i 12-årsalderen, og de lærte om hvordan de kunne oppnå kontakt med engler.

– De lærte å se skytsenglene til kuer, sauer og hester. I tillegg lærte barna å se auraen rundt mennesker, sa en sentralt plassert kilde til Se og Hør.

Samme år påstod prinsessen at hun ikke bare kan snakke med engler, men også med dyr.

– Når man i lang tid jobber med hester eller andre dyr, som jeg har gjort, så kommuniserer man gjennom hender og bena. Ja, man kommuniserer på en helt annen måte enn med ord, og det synes jeg er veldig spennende, sa hun i TV 2-dokumentaren «Prinser og prinsesser».

– Imponerende kunnskapsløst

I 2007 fortalte Märtha svenske Aftonbladet at man i Norge har likelønn. Også da ble det bråk.

– Prinsesse Märthas utsagn om at vi har likelønn i Norge er imponerende kunnskapsløst, raste Norsk Sykepleierforbund i Dagbladet.

Prinsessen måtte sende ut en pressemelding:

«Formelt sett har vi lovfestet rett til lik lønn for likt arbeid i Norge, og det var det jeg mente med mitt svar. Jeg er fullt klar over at det fremdeles gjenstår mye før vi er i mål på dette området,» skrev hun.

På spørsmål fra Aftonbladet om hun kalte seg selv feminist, svarte hun dette:

– Jeg tror ikke det. Feminist er et så belastet ord. I Norge, i hvert fall.

I pressemeldingen forklarte Märtha at hun selvsagt ønsker like rettigheter for kvinner og menn.

«Når jeg velger ikke å bruke et slikt begrep om meg selv, er det fordi ulike mennesker legger ulike ting i begrepet. Men er spørsmålet om jeg ønsker like rettigheter for kvinner og menn, er svaret selvsagt et ubetinget ja,» skrev hun.

EVENTYR: Prinsesse Märtha Louise møter elevene (f.v) Elena Alexandra Fjeldberg, Oda Emilie Dahle Lillereiten, prinsessen, Simen Avdal Andersen og Oda Martinsen, som her blir fortalt eventyret om «Prinsessen på erten» på tegnspråk. Foto: Berit Roald/Scanpix

Talent, engasjement og følelser

Offentliggjøringen av Märthas nye sjamankjæreste vekker oppsikt, men ifølge Totland har både norske og utenlandske kjendiser omfavnet romansen.

– Ute blant folk tror jeg kanskje det kan være litt blandet. Hva resten av kongefamilien tenker om det hele, vet vi foreløpig veldig lite om - og det virker ikke som Slottet har noe hastverk med å kommentere. Vi får imidlertid håpe at familien var litt mer forberedt på Marthas utspill fra Los Angeles sent søndag kveld enn folk flest her hjemme var. Så vil tiden jo vise hvordan dette utvikler seg, sier han.

I TV 2s «Prinser og prinsesser» fortalte prinsessen at hun ikke ser på seg selv som en unormal person.

– Hvilket menneske er det egentlig som er «vanlig»? Vi har alle våre ting, og alle mennesker har sine talent, engasjement og følelser. Når det gjelder meg selv, så er nok jeg et vanlig menneske ved at jeg er litt uvanlig, sa hun.