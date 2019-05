De spilte for Norge i fjor - nå har tre av dem debutert for andre nasjoner

En septemberdag i Oslo i 2018: Miran Kuci (16) sitter på en benk utenfor leiligheten på Tveita i Oslo.

– Jeg tror aldri jeg har stresset så mye før, sier han.

Han stirrer konstant ned i mobilen. Det norske landslagsuttaket for G15-kampene mot Sverige er rett rundt hjørnet. Kuci var inne i den første troppen, ute til den neste. Nå trommer han fingrene stresset på benken mens han oppdaterer siden, igjen og igjen.

Til slutt skrur han av mobilen.

– Jeg blir gal av å se på den, sier han.

Men tålmodigheten varer ikke lenger. Snart lyser det fra displayet igjen. Og så er plutselig uttaket der.

Miran Kuci sukker.

– Jeg ble ikke tatt med. Andre jobber kanskje hardere enn meg. Jeg skulle veldig gjerne vært der, sier han.

Et drøyt halvår fram i tid er Miran inne i landslagsvarmen igjen. Men denne gangen er det ikke for Norge, men for Kosovo. To av Mirans lagkamerater fra den norske G15-troppen har også funnet seg andre landslag.

Bytter landslag oftere

Den ene er Bærum-gutten Eliot Llullaku, som i likhet med Kuci er tatt ut på G16-landslaget til Kosovo. Den andre er Christos Zafeiros, som nå spiller for Hellas.

Samtlige er å finne i TV 2-serien «Våre neste menn», der man følger noen av morgendagens helter fra innsiden.

Men nå har altså tre av dem byttet landslag. Ikke nødvendigvis for alltid, de kan fortsatt velge å spille for Norge igjen om de skulle bli tatt ut, men i NFF har de merket seg trenden.

Fra før er etablerte navn som Valon Berisha og Bersant Celina tapt til Kosovo.

– Dette er et tema vi snakker om stadig oftere, og en type problematikk som vi møter igjen og igjen. Det er et økende antall spillere som kan spille for to land, sier Truls Dæhli.

Han er seksjonsleder for aldersbestemte landslag i forbundet.

– Er det blitt et problem i NFF?

– Jeg vet ikke om vi skal kalle det et problem. Vi registrerer bare at det er et økende antall tilfeller. Det må vi forholde oss til, for det er ikke noe vi har vært veldig mye borti tidligere, sier Dæhli.

Llullaku og Kuci spilte tre kamper for Kosovo G16 mot Latvia, Andorra og San Marino i april.

Begge markerte seg med viktige scoringer. Llullaku, som til daglig spiller for Bærum SK, fikk æren av å score turneringens første mål mot Andorra.