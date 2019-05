Nikolai (23) har en usynlig sykdom – nå ønsker han mer åpenhet om sex

– Helsepersonell er usikre på hvordan de skal ta det opp, fordi de er redde for at det skal bli for privat. Samtidig vet ikke ungdommen hvor de skal ta det opp. Det er viktig at det er de voksne som tar initiativ, for dette bør ikke ligge på skuldrene til en tenåring, sier Remme.

Dårlig kommunikasjon

Både Haugen og Remme forteller at flere opplever at helsepersonell vrir seg unna temaet.

Dårlig kommunikasjon med helsevesenet rundt seksualitet er noe Haugen selv har fått kjenne på kroppen. I ungdommen fant han selv ut at han ikke kunne få barn naturlig, og forklarer at han skyter «løskrutt» under ejakulering.

TREDJE NYRE: Etter to mislykkede transplantasjoner fikk Haugen sin tredje nyre sommeren 2018. Foto: Privat

– I ungdommen trodde jeg at jeg bare var sent ute i utviklingen. Men hun jeg var i sammen med sa at det var veldig uvanlig, og at det ikke hadde noe med sen utvikling å gjøre. Jeg var tross alt 16-17 år da, sier han.

Haugen har tidligere operert urinveiene som følger av den medfødte innsnøringen i urinrøret. Det er usikkert om det er derfor han ble steril, men han mener at helsevesenet burde opplyst han om at det kunne være et mulig utfall.

– Jeg har aldri vært komfortabel nok til å spørre helsepersonell om dette, og har heller aldri fått spørsmål om seksualitet i det hele tatt gjennom oppveksten i helsevesenet. Jeg har aldri fått noe info om hvordan jeg skal kunne si dette til ei jeg ønsker en fremtid sammen med, sier 23-åringen og legger til:

– Hadde det vært åpenhet blant helsepersonell om seksualitet, så hadde jeg sluppet å finne det ut av meg selv.

Møter på fordommer

TV 2 har tidligere omtalt funksjonshemmede som jevnlig blir utsatt for fordommer og diskriminering. I rapporten blir det tydelig at funksjonshemmede også møter på fordommer og myter når det kommer til deres seksualitet.

Haugen har en usynlig funksjonsnedsettelse, og møter derfor ikke på disse fordommene daglig. Likevel innrømmer han at han synes det er vanskelig å snakke om sin egen seksualitet, og det å skulle kle av seg foran andre.

– Det er ingen som går forbi meg på gata som vet at jeg har hatt tre nyretransplantasjoner, så dette er ikke noe jeg snakker om med kompiser eller folk jeg møter på byen. Jeg må ha mye tillit til en person for å snakke om det, og det er ikke alltid det blir like godt tatt i mot. I et forhold kan det være vanskelig å si det, for jeg vet ikke hvordan hun vil reagere på det, sier han.

Derfor er han heller ikke en «one night stand»-type.

– Jeg må føle meg trygg nok med hun som skal se meg naken. Hun må være komfortabel med at jeg ikke har en A4-kropp, slik at jeg ikke blir usikker på hvordan hun vil reagere når jeg tar av meg skjorten.

Vil normalisere seksualitet

Både Haugen og Remme forstår at lærere ikke kan ta for seg alle mulige funksjonsnedsettelser i undervisningen, da det finnes like mange utfordringer som det finnes mennesker. De har heller ikke noe problem med å skjønne at legene ikke kan ha kunnskap om alt.

DISKRIMINERING: Anette Remme, prosjektleder for «Sex som funker», forteller at unge mennesker blir møtt som en person med en funksjonshemming, og ikke en person med en seksualitet. Foto: Vilde Brandtzæg Clausen/ TV 2

Derfor lanserte Unge funksjonshemmede e-læringsverktøyet «Sex som funker» i 2018. Verktøyet har blitt distribuert til lærere og helsepersonell over hele landet, og tar for seg flere av de ulike utfordringer personer med nedsatt funksjonsevne kan møte på. Den gir også tips om hvor man kan finne mer informasjon, og hvem man kan henvise til videre.

– Et viktig budskap er at lærere og helsepersonell må tørre å være mer åpne, og tillate dem å åpne opp. Alle trenger ikke å bli eksperter, men de må tørre å snakke om sex, sier Remme og legger til:

– Seksuell helse er viktig for alle mennesker. Det er en grunnleggende del av mennesket, og henger tett sammen med fysisk og psykisk helse.

Prosjektlederen påpeker at målet med dette prosjektet er at alle skal få leve ut sin seksualitet, både trygt og åpent.

– Vi må normalisere at alle mennesker har en seksualitet, uavhengig av alder, sykdom eller kjønn. Alle har følelser, alle har et forhold til egen kropp og alle har behov for nærhet. Men det er et stort mangfold og mange måter å utøve det på.

Svarer på kritikken

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) forteller til TV 2 at hun ikke kan kommentere enkeltsaker, men at helsepersonell skal ta opp spørsmål om seksualitet når det er relevant.

– Vi er opptatt av at seksualitet er en viktig del av livet, og god seksuell helse bidrar til livskvalitet og mestring. Regjeringen har derfor laget en strategi for seksuell helse «Snakk om det!» som gir grunnlag for en helhetlig innsats for å styrke den seksuelle helsen for alle grupper i befolkningen, sier Bjerke.

I strategien, som gjelder for tidsrommet 2017-2022, og står det at de skal synliggjøre behovet for å tematisere seksuell helse i oppfølgingen av brukere, pasienter og pårørende i helse- og omsorgstjeneste. De skal også inkludere seksuell helse i behandlingsplaner og prosedyrer, i tillegg til å stimulere fagrupper og fagnettverk, og sikre at relevant helsepersonell får tilstrekkelig kunnskap om seksuell helse via grunnutdanningen.

Ifølge Bjerke er de fleste tiltakene i strategien påbegynt, og Helsedirektortet vurderer fremdriften som god.

Hun avviser Remme sin påstand om at mennesker med en funksjonshemming ikke blir likestilt med resten av samfunnet når det kommer til deres seksualitet.

– Alle mennesker har en seksuell helse, og det er viktig at helsepersonell tar opp seksualitet der det er naturlig. Det gjelder selvfølgelig uavhengig av for eksempel pasientens funksjonsnivå eller diagnose. Helsepersonellet skal se hele mennesket, understreker Bjerke.