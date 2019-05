Slik fikk Jørn Ole (27) råd til eget hus etter 3,5 år i NAV-systemet

På grunn av en angstlidelse ble 27 år gamle Jørn Ole Werner-Wengstad bedt av NAV om å gå til psykolog for å bli bedre i stand til å få seg jobb. Han gikk tre og et halvt år i NAV-systemet uten å komme nærmere noen ansettelse.

– Jeg ble egentlig bare satt til å gå til psykolog hver 14. dag, forteller Jørn Ole til TV 2.

Kritisert for meningsløs arbeidstrening

Dette skjedde samtidig som forskere fant ut at mer eller mindre meningsfylt arbeidstrening gjennom NAV faktisk ga dårligere muligheter hos arbeidsgiverne.

– Så vurderer de systematisk tidligere deltakere på arbeidstrening som mindre egnet, sa forsker ved HiOA, Christer Hyggen til TV 2 i desember 2017

Arbeidsministeren lovet samtidig forandring.

– Jeg har sagt til NAV lenge at de skal gå mer over til å bruke lønnstilskudd i ordinære bedrifter, for vi ser at det har mye bedre effekt, sa arbeidsminister Anniken Hauglie til TV 2 den gangen.

Har kjøpt hus

Jørn-Ole fikk den muligheten. Han fikk tilbud om å bli overført til den private arbeidsinkluderingsbedriften HAPRO. Etter kort utprøving i en bedrift, har han nå fått fast jobb.

– Jeg fikk muligheten til å vise at jeg kunne gjøre noe. I stedet for bare å sitte og prate i et møte for å muligens klare å overbevise noen, fikk jeg mulighet til å vise fram. Det hjelper mye, forklarer han.

– Verden er plutselig blitt mye større. I stedet for å bare sitte hjemme og se på TV-en så og si 24 timer i døgnet, så kan man ha mer å gjøre. Økonomisk sett, så har jeg fått råd til hus.

Fikk råd til hus: – De fant rett og slett en plass jeg kunne jobbe på, der det var behov. Da var det bare å gjøre det en skulle gjøre og da bare løsnet det, rett og slett, forteller Jørn Ole Werner-Wengstad. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

Trener på reelle behov

Rekrutteringsbedriften Hapro sørget for, på oppdrag fra NAV, at 1100 personer fikk fast jobb på Østlandet i 2018. Metoden for å få folk i jobb handler om å kartlegge hva den enkelte arbeidsplass helt konkret trenger av arbeidskraft.

Deretter kartlegger de hva kandidaten mangler av kompetanse, og så trener de på det som mangler, slik at kandidaten til slutt kan fylle et behov i bedriften og arbeidsgiver blir villig til å lønne kandidaten.

– Vi ansetter ikke noen. Det skjer der ute i arbeidslivet. Ergo; ut dit, raskest mulig, sier regionalsjef i Hapro jobb og karriere, Eli Vindorum Sveen.

– For en arbeidsgiver i en tradisjonell rekrutteringsprosess, er selvfølgelig CV-er, søknadsprosesser og intervjuer helt naturlig. Men for andre, så har det ikke noe for seg å trene på å skrive søknader og trene på å sitte i intervjuer. Man må ut med støtte og gjøre det, sier hun.

– Da bare løsnet det, rett og slett

Jørn Ole roser innsatsen til Hapro.