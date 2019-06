Aston Martin…

Smak litt på navnet. Det første du tenker på er sannsynligvis James Bond. Ian Flemings eventyrlige agent er uløselig knyttet til det engelske klassiske sportsbilmerket. Her skal det imidlertid ikke handle om James Bond, men om den aller første nye Aston Martin Vantage levert i Norge.

Den kom for kort tid siden, et rasedyr med drøyt 2,5 millioner kroner på prislappen, og med en 26 år gammel eier:

– Bil er en nesten altoverskyggende lidenskap for meg, sier Anders Gill til Broom.

«Q»-grey

Noen vil sikkert huske Anders fra Broom-reportasjen om han som ikke fikk ha sin Bentley stående i fred i garasjeanlegg på Majorstua i Oslo. Han var utsatt for hærverk på bilen flere ganger.

Nå er altså Bentleyen skiftet ut med fantastiske Aston Martin Vantage, og selvsagt har han valgt bilen med «Q»-grey – James Bond-fargen. Skal det være, så skal det være!

«Unknown» er registreringsskiltet på bilen, som har interiør helt gjennomført i alcantara – tak, dørsider, sidevegger, seter og dashbord er alt i nydelig alcantarautførelse..

Et førermiljø med ekstra store trivselsmuligheter! Foto: Frank Williksen

Stiv, stivere, stivest!

– Men rattet er i nappa skinn, og det er litt kjipt at ikke også dette har fått alcantara. Utover det, er jeg kjempefornøyd, sier Anders.

Han byttet inn sin hvite Bentley Continental GT 2013. Siden den nye bilen kostet nærmere det dobbelte av Bentleyen, ble det jo litt å betale imellom for Anders.

Han er uansett kjempefornøyd:

– Bentleyen var utrolig komfortabel. Med doble vinduer og svært påkostet lydisolasjon. var det nesten som å kjøre en sofa. Aston Martin Vantage er noe helt motsatt med rå sportslighet. Her snakker vi stiv, stivere eller stivest. Det mildeste kjøremoduset er Sport, og er det ikke stivt nok kan man gå opp til Sport+ eller Track, der både styring og fjærer blir enda mye stivere, forteller Anders.

Helt hinsides gromlåt!

– Forskjellige kjøremodus styres på hver side av rattet. På venstre side velges chassis-stivheten, og på høyre side handler det om blant annet motorstyring. Gjennomført er det til minste detalj. I modus Sport er instrumentpanelet hvitt, deretter blir rødfargen sterkere og sterkere jo mer sportslig kjøremodus du velger.

Bilen har også sport eksosanlegg med fire potter i stedet for to. Jeg kan bekrefte at her leveres det gromlåt hinsides det meste!

Stort lekrere blir det ikke! Foto: Frank Williksen

Kunne sluppet en million billigere…

– Under det ruvende panseret sitter en AMG GTS motor fra Mercedes-Benz, et potent kraftverk med 510 hk. V8-motoren har god plass, motorrommet i Aston Martin Vantage er også forberedt for V12, som kommer litt senere.

– Jeg kunne ha sluppet rundt en million billigere ved å velge en Mercedes AMG GTS, men den er det jo mange som har, sier Anders Gill videre.

Helt fornøyd med riktig alt er han likevel ikke:

Reinspikka lidenskap!

– Bremsene hyler høyfrekvent og veldig irriterende i lave hastigheter. Jeg har blitt anbefalt å dra opp i fart og bremse hardt for å rense støv fra klossene, men håper å få fikset dette mer permanent hos forhandleren, legger han til.

– Hva er det som er drivkraften til slike bilkjøp?

– Ja, det er ren lidenskap, det, vet du. Det er ikke mange andre som ville ha brukt så mye penger på bil. Dårlig investering er det også – du vet jo når du kjøper bilen at dette vil du tape penger på.

En midtkonsoll som kan gi enhver bilentiusiast våte drømmer! Foto: Frank Williksen

Ubeskrivelig følelse

– Dersom avkastning hadde vært poenget, ville jeg nok heller kjøpt en leilighet for det samme beløpet og leid ut denne. I det lange løp ville naturligvis det gitt en helt annen avkastning, men det gir deg jo ingen glede fra dag til dag. Når du kjøper bilen du ønsker deg, kan du derimot nyte den med en gang, sier Anders, som slår fast at det gir en helt ubeskrivelig følelse å kjøre av gårde i hans Aston Martin Vantage.

Bilgalskapen er genetisk, innrømmer han.

Drømmebilen var en BMW M5 2001

– Min far var også veldig glad i biler, selv om han aldri kunne kjøpe den bilen han virkelig ønsket seg. Han hadde likevel mye glede og morsomme opplevelser med bil, både som rallydeltaker med Volvo 240, og med en Mini-Cooper som han hoppet med slik at den rett og slett brakk i to!

– Klart at slike historier var spennende, og vakte min interesse for å vite mer og mer om biler. Det dempet ikke akkurat interessen med en onkel som drev PitStop i Moss, og som hadde en BMW M5 2001-modell som var min drømmebil da jeg vokste opp.

Ser slett ikke verst ut fra denne vinkelen heller? Foto: Frank Williksen

Elbilen ble avbestilt

– En slik ville jeg kjøpe meg en gang, en ganske diskret bil – men veldig potent, sier Anders Gill.

Han kjøpte sin første Porsche, en 2014-modell Carrera 4S da han var 23 år.

– Det skulle være firehjulstrekk, og det skulle være S-ytelser. Dette var for øvrig den siste 911 med ren sugemotor, senere overtok turbo-motorene for fullt, forteller han.

Porschen ble avløst av Bentley Continental GT – før altså Aston Martin gjorde sin entre.

Helt fremmed for elbil er Anders heller ikke:

– Jeg hadde faktisk bestilt en Porsche Taycan før jeg kjøpte Aston Martin. Men dette er altså en elbil, og jeg ville kjøre noe skikkelig i alle fall en gang til. Så den ble avbestilt, slutter Anders Gill.

