Ifølge dommen fra den aktuelle tingretten ble den unge jenta gravid som følge av samleiet.

«Hun gikk gjennom en senabort som har medført psykiske ettervirkninger», skriver retten.

– Hele saken har vært vanvittig vanskelig for henne, sier jentas bistandsadvokat Marianne Kjelsberg til TV 2.

Tung ventetid

Særlig vanskelig har den vært på grunn av politiets saksbehandlingstid.

Etter at jentas verge anmeldte saken i september 2017, ble den liggende på politiets bord i 18 måneder – til tross for at tiltalte hele veien har erkjent straffskyld.

– Ventetiden har vært det tyngste. Hun har gått og ventet uten å få noen indikasjoner på hvor saken har stått hos politiet, sier Kjelsberg.

Politiinspektør Agnes Beate Morland Hemiø sier det er beklagelig at saken har ligget så lenge.

– Årsaken er manglende kapasitet i politidistriktet. Vi har vært for få politijurister i en lengre periode, og da er det en del saker som blir liggende, sier Hemiø.

Hun erkjenner likevel at denne saken burde vært sendt over mye tidligere, ettersom mannen tidlig erkjente straffskyld.

– Saken gikk som en tilståelsessak, og i ettertid ser vi at den burde vært sendt over mye tidligere, sier hun.

Betydelig rabatt

Strafferammen for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år er inntil seks års fengsel.

Tingretten kom til at mannen i utgangspunktet skal gis en betydelig lengre fengselsstraff enn 120 dager, men saksbehandlingstiden har gjort at han får strafferabatt.

I tillegg er straffen redusert med 25 prosent fordi mannen har tilstått fra første avhør.

Den domfelte mannen og jenta var kjærester i en kort periode etter lovbruddene.

I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale 70.000 kroner i oppreisningserstatning til ekskjæresten.

Mannens forsvarer, advokat Jan Kildahl, ønsker ikke å kommentere saken utover at hans klient har opplevd den lange ventetiden som svært tøff.