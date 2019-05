Tirsdag denne uken mottok politiet i Tallahassee i Florida en overraskende telefon.

En seks år gammel gutt hadde ringt nødnummeret uten at moren hans visste det, og forklarte til politibetjenten som tok i mot samtalen at han var ensom, og spurte om ikke han ville være vennen hans.

Det skriver ABC News.

Rykket ut

Politibetjent Joe White måtte forklare seksåringen hvordan nødtelefonen fungerte, men bestemte seg for å rykke ut til den unge gutten.

Etter å ha møtt seksåringen, svarte White at han selvfølgelig ville være vennen hans.

Politibetjenten ga gutten et kosedyr, lot han sitte i bilen og tilbragte tid med han. Nå hylles White i sosiale medier for den gode gjerningen.

«Wow, jeg elsker denne historien. Takk Joe White for at du tok deg tid til å besøke den lille gutten», skriver Violet Hatzenbuehler på Facebook-innlegget som politiet la ut etter møtet.

«For en søt historie. Det er hyggelig å lese positive historier om politiet, for én gangs skyld», skriver Janet McKay.

Innlegget til Tallahassee Police Department har fått over 1.500 likerklikk og over 100 stykker har lagt igjen en kommentar.

– Klassisk eksempel

Direktør for alarmsentralen, Steve Harrelson, sier til lokalavisen Tallahassee Democrat at det er svært sjelden de mottar samtaler fra barn som sier at de er ensomme.

– Da vi innså at det var et barn som ringte inn, la vi litt ekstra innsats i oppdraget, sier Harrelson til avisen.

Talsperson for politiet, Damon Miller, skryter av Joe White, og sier han gjorde noe politiet gjør oftere enn folk er klar over.

– Han fortalte gutten at de kunne være venner, og hvordan han brukte nødnummeret. Dette er et klassisk eksempel på at vi er mennesker, og ikke roboter, sier Miller til avisen.