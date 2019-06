Flerbruksbilene hadde sin storhetstid for 10-15 år siden. Da hadde en rekke bilprodusenter modeller i denne klassen. De folkelige merkene dominerte, men også Mercedes meldte seg på da de skjønte at her var det muligheter for å selge mange biler.

Deres B-Klasse debuterte tilbake i 2005. Første generasjon solgte godt her hjemme, men så roet det seg etter hvert litt ned.

Andre generasjon fikk riktignok en opptur da den kom som elbil, men det er nå et avsluttet kapittel.

De siste årene har salget av disse bilene falt kraftig, samtidig som flere merker har forlatt klassen. I hovedsak er det nok SUV-er og crossovere som stjeler salg. Her hjemme spiller også overgangen til elektrifiserte biler inn. Men – Mercedes er ikke blant de som gir opp så lett.

Hva har vi her?

B-klasse har blitt helt ny, fra innerst til ytterst. Som før deler den veldig mye mekanikk, teknologi og interiør med A-klassen til Mercedes. Men B-klasse er litt lengre og litt høyere.

På papiret er ikke forskjellene veldig store. A-klasse er 441 cm lang, B-klasse måler 453 cm. Bredden er helt identisk (179 cm), men B-klasse er med sine 156 cm er 12 cm høyere enn A-klasse. Men de ekstra centimetrene merkes svært godt, både på design og innvendig plass.

Dette eksemplaret er en B 180. Det betyr at den har en 1,3-liters bensinmotor på 136 hestekrefter under panseret. Startprisen er på 403.900 kroner. Med ganske mye utstyr på toppen, ender vi på 529.559 kroner.

Testbilen har blant annet MBUX – Widescreen-cockpit med berøringsskjerm og kunstig intelligens, «augmented reality». Intuitiv stemmestyring aktiveres med kommandoen «Hey, Mercedes». Dette debuterte faktisk på A-klasse i fjor. Det er slutt på tiden der nyvinninger forbeholdes toppmodellene først. Utviklingen går nå så fort at bilprodusentene ikke har tid til å sitte og vente på modellbytter. Ny teknologi må ut kjapt!

Nytt utstyr kan doble verksted-regningen din

Mercedes kjører samme i interiør i flere av sine mindre modeller. Det sitter som et skudd!

Hvordan er den å kjøre?

Mercedes har løftet alle modellene sine betydelig de siste årene, og på mange måter merkes det ekstra godt på de mindre bilene. B-klasse er fortsatt ikke noen stor kjøreopplevelse. Men den scorer langt høyere på komfort enn tidligere.

Det merkes at dette understellet er påkostet. Vi snakker ganske kompakt bil, men den føles større ute på veien. Støydempingen er også god, bare motoren høres litt overraskende godt når den blir presset.

Som på A-klasse kunne styringen kunne vært litt hvassere og gitt litt mer kontakt med det som befinner seg under forhjulene. Men for de aller fleste kundene er det neppe særlig viktig. Den syvtrinns automatgirkassen oppleves som litt nølende, særlig ved igangkjøring. Det virker ikke som den er helt godvenner med motoren, særlig når du forsøker å kjøre aktivt.

Nå kutter de manuelle girkasser, helt

Mykere og mer sporty linjer enn det vi har vært vant med på B-klasse til nå. Men noen utpreget designbil er den uansett ikke.

Hvordan er plassen?

Som nevnt er bilen både litt lengre og høyere enn A-klasse og det merkes innvendig. Fire voksne har gode plassforhold her, samtidig som bagasjerommet svelger unna 445 liter (mot 375 i A-klasse).

Som flerbruksbil betraktet er dette likevel litt skuffende. For Mercedes er ikke spesielt gode på smarte og fleksible interiørløsninger Testbilen mangler også justerbart baksete, som ikke var mulig å bestille helt i starten da denne testbilen ble tatt ut.

Det er gull verdt på biler av denne størrelsen. Du kan velge hvor du trenger plassen mest, enten i baksetet eller i bagasjerommet. Nå blir det en litt midt-i-mellom-løsning som gjør at B-klasse i realiteten er mer kompakt stasjonsvogn enn flerbruksbil. Og da forsvinner også noe av poenget.

Her kan du gjøre et kupp på smart familiebil

455 liter bagasjerom er godkjent, men egentlig ikke veldig mye mer.

Går den bra?

180 betyr at vi er nederst på modellprogrammet til Mercedes. Under panseret på denne bilen finner vi en bensinmotor med ganske så beskjedent volum, nærmere bestemt 1,3 liter. Den er for øvrig utviklet sammen med franske Renault. Her handler det om å spare penger og utnytte stordriftsfordeler.

Motoren leverer 136 hestekrefter og har et ganske beskjedent dreiemoment, på 200 Nm. Det betyr at du fort må jage den for å få ut kreftene, og da blir hele kjøreopplevelsen litt masete.

Motorlyden er skarp og det merkes at motor og girkasse ikke er helt godvenner. De snakker ikke så godt sammen som vi er vant til fra de fleste andre Mercedeser.

0-100 km/t går unna på 9 sekunder, snittforbruket er oppgitt til 0,53 liter/mil.

Se hva Brede har gjort med Mercedesen sin

B 180 betyr at vi snakker minste motorisering her, en 1,3-liters bensinmotor på 136 hk.

Finest utenpå eller inni?

Mercedes har fått mye og velfortjent skryt for designene sine de siste årene. Bilene har jevnt over blitt både mer sporty og "yngre". Det har også gitt resultater i forhold til å få ned snittalderen på kjøperne.

Mange lekre detaljer i dette interiøret.

Når du skal lage kompakt flerbruksbil er det begrenset hva du kan dra på med designmessig. Dette er nå en gang en biltype som først og fremst skal være praktisk, derfor vil ikke plass få trumfe design særlig ofte.

Men Mercedes har i alle fall gjort den langt mykere i linjene enn tidligere. Slik sett er denne B-klassen mer elegant enn sine to forgjengere. Men når det er sagt: Velger du bil ut fra utseendet? Da er det neppe veldig stor sjanse for at det kommer en ny B-klasse i innkjørselen din med det aller første.

Innvendig er det høy kvalitetsfølelse, med mange fine detaljer. Den doble skjermen er både hitech og lekker. Du styrer en rekke funksjoner fra en ”pekeplate” i midtkonsollen, samtidig som du kan trykke på skjermen. En rekke funksjoner opereres også via stemmestyring. Her er Mercedes langt fremme nå.

Der de beste konkurrentene har tre separate bakseter, nøyer Mercedes seg med dette. Du kan i det minste bestille med baksete som er skyvbart i lengderetningen, det er smart!

…og hva er konklusjonen?

Bilen er fin og har veldig mye bra med seg. Likevel sitter vi igjen med spørsmålet om dette er en bil Mercedes (og vi kunder) egentlig har så veldig mye bruk for?

Klassen for kompakte flerbruksbiler ble på mange måter grunnlagt av Renault Scenic på slutten av 90-tallet. Det var en bil proppfull av smarte detaljer.

MERCEDES B-KLASSE Motor: 1,3 liter bensin Effekt: 136 hk/ 200 NM 0-100 km/t: 9 sekunder Toppfart: 212 km/t Snittforbruk: 0,53 liter/mil L/B/H: 4,53/1,79/1,56 meter Egenvekt: 1.330 kilo Bagasjerom: 455 liter Pris testbil: 529.559 kroner

Flybord på forseteryggene, store oppbevaringsrom rundt om bilen, "hemmelige" rom i gulvet og tre separate bakseter som kunne justeres i alle retninger.