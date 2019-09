Over 7000 tonn. Det er mengden wienerpølser vi kjøpte i fjor, i følge analysebyrået Nielsen. Det finnes mange forskjellige typer, og Matkontrollen har sjekket hvilken som er best på smak.

Ekspertenes favoritt

For kjøkkensjef på restauranten Taverna´n, David Maloney, er sammensetningen av fett og kjøtt viktig for smaken. Han har smakt seg gjennom åtte wienerpølser sammen med Fay Nessøe fra pølsebaren Wurst. Fay på sin side er opptatt av at pølsa har en god knekk.

Det var flere av pølsene som falt i smak hos ekspertene, men aller best likte de wienerpølsa fra Finsbråten.

EKSPERTER: Fay Nessøe og David Maloney måtte spise pølsene uten tilbehør. Foto: Hide Ranheim

Folkets favoritt

Ekspertenes tre favoritter ble pølsene fra Finsbråten, Gilde, og Coops billigmerke Xtra. Disse tre gikk videre til en folketest på Nydalen videregående skole. Her smakte hele femti personer på wienerpølsene.

KNEKK: Solveig måler pølseknekken i et ekkofritt rom. Foto: Hilde Ranheim

Gilde og Xtra kom på en delt andreplass med henholdsvis 12 stemmer hver. Og Finsbråten gikk igjen av med seieren.

Beste knekk

I tillegg til smaken ble alle pølsenes knekklyd målt. Solveig Barstad fikk hjelp av lydeksperter fra Norsonic og deres måleinstrumenter. Ved hjelp av et apparat ble pølsenes knekk målt i desibel.

Finsbråten har knekkgaranti på sine pølser og lover de har bedre knekk enn andre. Matkontrollens knekktest viser at Finsbråten kan ha rett. De hadde nemlig høyest knekk av pølsene som ble målt.