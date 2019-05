Eksperter slår alarm om trendy treningsdrikke

Han forteller at høye konsentrasjoner av forgrenede aminosyrer er forbundet med en rekke sykdommer, som for eksempel diabetes 2.

– De australske forskerne hevder at forgrenede aminosyrer kan gjøre deg deppa og gi deg et kortere liv. Hva mener du om det?

– Det er nok å ta litt hardt i, men som sagt finnes det ikke god forskning som viser at ekstra inntak av forgrenede aminosyrer er å anbefale, svarer han.

Det blir påstått at BCAA gjør at musklene kommer seg raskere etter trening, og at man blir mindre sår i etterkant.

– Det finnes ikke gode data for at dette stemmer, sier professoren.

TV 2s «Matkontrollen» har tidligere gått den populære energidrikken Nocco i sømmene. Drikken er tilsatt vitaminer, koffein og BCAA.

– Det er ingenting som tyder på at tilskudd av BCAA fører til bedre prestasjon, bedre muskelvekst eller bedre treningsresultater over tid, sa doktor i idrettsvitenskap, Therese F. Mathisen, i programmet.

Positivt – for noen

Ernæringsfysiolog med mastergrad i samfunnsernæring, Camilla Lind, sier at hun ikke kjenner til den australske studien, men forteller at proteindrikker kan være positivt – for noen.

– De som ikke får i seg riktig mengde proteiner på andre måter kan ha glede av proteindrikker. Det er ikke alle spiser så variert, sier hun til TV 2.

De fleste proteindrikker inneholder mange kalorier, i tillegg til de forgrenede aminosyrene som personer med et normalt sunt kosthold ofte ikke trenger.

– Man kan jo si at vinningen går opp i spinningen. En proteindrikk inneholder gjerne like mange kalorier som du har forbrent på trening. De aller, aller fleste trenger ikke påfyll av mer enn et glass melk og ei skive etter trening, sier hun.