Svigermor ryddet i bestikkskuffen – nå krangler «hele» Facebook

Flere kastet bensin på bestikk-bålet ved å påstå at et kan være en fordel å legge bestikket opp ned.

«Hvis alle håndtakene er mot deg, ser gafler, kniver og skjeer helt like ut. Hvis du lar dem ligge med hodet forrerst, er det mye lettere,» skrev en.

«Hva slags dyr er det som ville lagt håndtakene mot baksiden av skuffen?» ble det kommentert.

Skikk- og bruk-ekspert jubler

En kan kanskje stusse litt på hvorfor rekkefølgen på bestikk engasjerer så voldsomt, men skikk- og brukekspert Reidar Helliesen (48) synes det er fantastisk.

– Det er helt fantastisk at folk engasjerer seg i dette her. Det er fantastisk at folk tenker på system og på hva som er riktig og korrekt, sier han til TV 2.

Heliessen sier at han har samme system som Courtneys svigermor.

– Jeg har gaflene til venstre, knivene i midten, og så kommer skjeene til høyre, sier han.

– Ja, det er kanskje litt pussig at mange diskuterer dette på Facebook. Men vi må huske på at våre liv opptas av småtting, avslutter han.