Du sover vel ikke med kontaktlinsene på?

SYNSTAP: Vollmer frykter at kvinnen kommer til å få store problemer med synet etter infeksjonen. Foto: Vita Eye Clinic

Øyeleger bruker ofte fluorescein for å påvise fremmedlegemer og skader på øyet.

Mange har spekulert på om kvinnen gikk med infeksjonen i årevis. Det avkrefter Vollmer.

«Det tok 36 timer, noe som er karakteristisk for denne type bakterier. Pasienten oppsøkte legevakten tirsdag kveld, og det ble sagt at hun hadde en liten rift. Jeg undersøkte henne påfølgende dag, og hun hadde en massiv sår og et syn som var redusert til å bare oppfatte lys,» skriver han.

Suppelignende dødt vev

Øyelegen forklarer at bakterien pseudomonas er en viktig årsak til sykdom i øynene, og at bakteriens egenskaper kan føre til permanent blindhet.

«Bakterien spiser seg innover pasientens horninne på bare noen dager, og etterlater seg suppelignende, hvit nekrose i kjølvannet».

Han sier at han satte pasienten på antibiotikadråper og stereoider, men han skriver at det er «svært sannsynlig» at kvinnen kommer til å få permanent synstap.

Smeller tilbake mot kritikerne

Flere har kommentert at de sover med sine kontaktlinser, men at de aldri har opplevd problemer med dette.

– «Jeg sover med mine hele tiden, og ikke en eneste gang har dette skjedd med meg». Tror du at noen ville gått gjennom dette to ganger?!, spør Vollmer retorisk.

Han benytter også anledningen til å sparke mot kritikerne som nekter å tro at man kan bli så syk av å sove med kontaktlinsene på.

«Mengden av Google-utdannelser og dramatiske kommentarer på sosiale medier svikter aldri! Personlig vil jeg fortsette å referere til fakta basert på medisinstudier når jeg behandler pasientene mine, slik at resultatet blir best mulig,» avslutter han.