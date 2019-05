En tre uker gammel baby døde forrige måned mens han ble båret i en babyslynge.

Det melder New Zealand Herald.

Det var da moren hans skulle på kontroll på helsestasjonen i New South Wales 8. april, at det ble oppdaget at gutten ikke pustet.

Frem til da hadde moren, som er 36 år gammel, trodd at gutten bare lå og sov i slyngen.

Helsepersonellet forsøkte å gjenopplive gutten, men til ingen nytte.

Politiet bekrefter dødsfallet overfor 7News, og sier at de ikke mistenker at noe kriminelt har skjedd.

En talsmann for politiet sier at barnet ble født med lav puls, men at han ikke hadde vist tegn til andre helseproblemer.



De yngste er mest sårbare

Fagsjef Trine Giving Kalstad i Landsforeningen uventet barnedød sier til TV 2 at foreningen verken anbefaler eller fraråder bruk av babyslynger, men at de er opptatt av risikosituasjonen som lettere her kan oppstå.

– Så vidt jeg vet har vi ikke opplevd dødsfall i babyslynger i Norge, men vi vet at det er skjedd flere slike dødsfall i utlandet, sier hun.

I 2009 døde tre amerikanske babyer mens de lå i babyslynger laget av produsenten Infantino. Produsenten måtte trekke tilbake én million slynger.

GIR RÅD: Fagsjef i Landsforeningen uventet barnedød, Trine Giving Kalstad. Foto: Kjersti Johannessen/TV 2

En av babyene, Derrik Fowler, var bare syv dager gammel da han ifølge CNN døde mens moren bar ham i slynge på handletur.

– Umiddelbart tenker jeg at en bæresele er bedre enn en babyslynge, da barnet får mer luft i en bæresele. Men de aller yngste barna er ofte for små for bæreselene, og kan da ende opp i en slynge. Og de aller yngste er også de som er mest sårbare, sier hun.

Hun sier at risikoen med babyslynger er at barnet kan bli overopphetet.

– Det blir tett og for lite frisk luft, det kan altså bli CO₂-opphopning i slyngen. Det er viktig å passe på at barnets luftveier ikke forhindres ved at for eksempel barnets hake og kinn hviler mot brystet eller at barnets nese og munn tildekkes av hud eller stoff, sier hun.

Og:

– Det er viktig at den som bærer barnet alltid kan se barnets ansikt og dermed forsikre seg om at barnets luftveier er frie.

159 ulykker på 13 år

ASTM, som er internasjonal organisasjon for utarbeidelse av frivillige standarder, utstedte i 2015 en sikkerhetsstandard for babyslynger.

Året etter utstedte EUs standardiseringsorganisasjon en sikkerhetsstandard for bæreseler.

Det kan være lurt å sjekke at bæreselen eller babyslyngen man vil kjøpe følger sikkerhetsstandardene.

Etter 159 slyngeulykker, hvorav 17 av dem hadde dødelig utfall, på 13 år, utstedte amerikanernes produkt- og varesalg-vakthund Consumer Product Safety Commission (CPSC) i 2017 også en sikkerhetsstandard for babyslynger.

De ga også konkrete råd til foreldre som ønsker å bære barna i slynger.