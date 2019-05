.I mars fant skogvoktere i Australia et krypdyr utenom det vanlige – en slange med tre øyne.

Slangen, en unge på rundt 40 centimeter, lå på siden av en motorvei nær byen Humpty Doo utenfor Darwin, skrev Northern Territory Parks and Wildlife på sin Facebook-side onsdag.

Etter at den ble funnet, fikk den det passende navnet «Monty Python», skriver Sky News.

Se flere bilder av den utrolige slangen lenger ned i saken.

Uvanlig

Sky News skriver at flere lokale australske medier melder at slangen ble funnet i mars og at den døde etter tre uker i fangenskap.

Men det var ikke bare det ekstra øyet som gjorde vesle Monty Python spesiell.

Røntgenbilder viste nemlig at slangen ikke hadde to separate hodeskaller som hadde vokst sammen, men at den hadde én hodeskalle med en ekstra øyehule og dermed tre fungerende øyne.

Det ser ut til at Monty Python utviklet det ekstra øyet tidlig i fosterstadiet.

– Det er ekstremt usannsynlig at dette kommer av miljøfaktorer. Det har nesten helt sikkert forekommet naturlig i og med at misformede reptiler er ganske vanlig, skriver Northern Territory Parks and Wildlife.

Tohodet øgle

Monty Python er ikke det eneste merkverdige reptilet som har blitt funnet i Australia i år.

Tidligere i år ble også en tohodet blåtungeskink funnet i New South Wales, skriver Sky News.

Firfislen fikk navnet Lucky og holder nå til i en reptilpark, fordi deformerte reptiler har lav forventet levetid ute i det fri.

Plagsomme villkatter

Det blir ofte spøket med at Australia er landet som vil forsøke å drepe deg så fort du har kommet dit, nettopp på grunn av de mange dyreartene – mange av dem farlige – som holder til der.

Alle artene er dog ikke livsfarlige, men kan være en plage allikevel. Forrige uke skrev TV 2 om at myndighetene i landet har planer om å ta livet av to millioner villkatter innen 2020.

Villkattene har trolig kommet til kontinentet som kjæledyr gjennom tilflytting. De omtales som en «pest» og befinner seg på 98,8 prosent av landet, og med en tetthet på 100 katter per kvadratkilometer de verste stedene, skriver New York Times i en omfattende artikkel.