«Alle disse bitemerkene fikk hun på kun én dag. Vær så snill og del innlegget mitt,» skriver amerikanske Alice Bryant på Facebook-siden sin.

Mandag la hun ut et innlegg hvor hun langer ut mot barnehagen Creative Beginnings i byen Tucson i staten Arizona, skriver Newsweek.

Alice hevder at datteren Rosalynn (1) i februar kom hjem fra barnehagen med det Alice hevder var hele 25 bitemerker på kroppen.

– Magen min vrengte seg. Det var en forferdelig opplevelse. Jeg ble både redd og trist, sier Alice til lokalkanalen KOLD News 13.

Brøt sammen

Hun forteller at hun først oppdaget bitemerkene da hun kom hjem og skulle skifte klær på jenta.

FORTVILER: Alice Bryant. Foto: Facebook

– Først tenkte jeg «er dette virkelig bitemerker?». Så begynte jeg å gråte, sier hun.

Hun kontaktet politiet, som kom hjem til Alice og datteren. En politibetjent talte 25 bitemerker på den lille kroppen.

Politiet i Tucson sier at de først laget en rapport og tok bilder av bitemerkene. Politisjef Raymond Smith sier til kanalen at de tror at bitemerkene er laget av et annet barn.

Smith sier at avdelingen for fysisk barnemishandling hos Tucson-politiet har etterforsket saken, men ingen er siktet eller tiltalt i saken.

Overfor kanalen kaller en ansatt ved Crative Beginnings Alices anklager for uberettigede, og sier at barnehagen ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Krever svar

Alice sier at hun reagerer på at ingen er blitt siktet eller tiltalt, og forteller at det er årsaken til at hun nå går hardt ut på Facebook.

Hun sier at hun krever svar på hvorfor datteren kunne bli bitt så mange ganger uten at det ble oppdaget.

«Vi flyttet nylig til Tuscon. Datteren min hadde kun gått i barnehagen i fem dager da hun fikk mer enn 25 bitemerker. Jeg anmelde saken til politiet med hensikt på grov uaktsomhet, og jeg henvendte meg til helsemyndighetene i Arizona, hvor saken fortsatt blir etterforsket. Men det har gått to måneder siden det skjedde. Og jeg har ikke hørt noe fra verken politiet eller helsemyndighetene,» skriver hun i innlegget.

Hevder at ingen ga beskjed

Hun påstår at barnehagen aldri kontaktet henne da det skjedde.

«De fortalte meg ikke noe om bitemerkene da jeg hentet datteren min etter å ha vært på jobb,» skriver hun i Facebook-innlegget, som etter all oppmerksomheten fra amerikanske medier nå er gjort privat.

Helsemyndighetene i Arizona sier til Fox News at de undersøker hendelsen.

«Arizona Department of Health Services (ADHS) undersøker hendelsen på Creative Beginnings Daycare og jobber med det juridiske. Undersøkelsen er ikke fullført, og ADHS kan ikke kommentere avventende undersøkelser,» skriver de.