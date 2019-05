Frykter at kunder har fått hiv av «Kim Kardashian-behandling»

Helsemyndighetene etterforsker det nedlagte spaet Vip Spa i Albuquerque etter at to av kundene har fått hiv, melder CNN.

I en pressemelding skriver myndighetene at laboratorietester viser at de to har fått samme virus, og at dette trolig skyldes såkalt vampyrbehandling.

Under en vampyrbehandling får pasienten celleforsterket blodplasma massert inn i huden.

Blod blir sugd ut fra ens egen arm, og deretter blir en del av det sprøytet inn igjen i ansiktet.

Behandlingen ble svært populær etter at realitytstjernen Kim Kardashian (38) i 2013 fortalte fansen at hun hadde tatt den.

LAGT NED: Her lå Vip Spa før helsemyndighetene stengte det. Foto: Google Maps

Tilbyr gratis test

Helsemyndighetene tilbyr nå gratis hiv- og hepatittester til alle som har besøkt spaet mellom mai og september i 2018.

Foreløpig har over 100 kunder blitt testet.

«Vampyrbehandling» kan ha eksponert spakunder for hiv», skriver de i pressemeldingen.

– Tester er nødvendig for alle, da det finnes effektiv behandling for hiv og mange hepatittinfeksjoner, sier New Mexicos kabinetssekretær Kathy Kunkel i pressemeldingen.

I pressemeldingen skriver de at alle som vurderer å kjøpe kosmetiske tjenester som involverer injeksjoner, bør kontrollere at tjenestene blir levert av en lisensiert medisinsk leverandør.

Vip Spa ble stengt i september i fjor etter å ha blitt undersøkt av myndighetene, etter å ha konkludert med at utrygge behandlingsmetoder kan ha spredt virus og bakterier.

Myndighetene skal ha reagert spesielt på spaets problemer med lagring, håndtering og avhending av nåler, skriver Albuquerque Journal.

Omdiskutert behandling

Vampyrbehandlingen har i en årrekke vært trendy både i Hollywood og her til lands takket være at den skal gi pasienten et yngre utseende.

Resultatet av behandlingen er omdiskutert.

I 2018 publiserte den amerikanske plastikkirurgen Alexes Hazen resultater fra sin forskning i US National Library of Medicine National Institutes of Health, hvor han hevdet at vampyrbehandling virker i øyeregionen.

Han advarte likevel mot at forskningsgrunnlaget var begrenset.

Sentrifungerer blodet

Behandlingen ble opprinnelig utviklet for å rekonstruere ansiktet etter operasjoner. Blod fra pasientens kropp blir sentrifugert, slik at blodplatene og cytokiner (en type signalstoff, journ.anm) blir skilt ut.

Når blodet er sprøytet inn i ansiktet, skal væsken stimulere til vekst og reparere skader i bein og bløtvev.