Pollensesongen er her for fullt, og over én million nordmenn sliter daglig med rennende nese og røde øyne.

Sammen med pollen kommer også den varme vårsola; noe som igjen betyr utepils.

Men det mange ikke vet er at øl trigger allergi.

Enkelte bør holde seg unna

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) forteller at øl inneholder histaminer, som er det motsatte av antihistaminer som finnes i legemidler mot allergi.

Øl og cider kan derfor svekke medisinen og forsterke allergien.

Også annen alkohol som inneholder sulfitter, som rødvin og hvitvin – i tillegg til noen typer øl, er med på å hemme virkningen av legemidlene.

NAAF skriver at det er mindre sulfitt i rødvin enn i hvitvin, og i tørre viner. De anbefaler derfor å unngå søte, hvite viner dersom du er allergiker.

Ingrid Rise Fry, kommunikasjonsrådgiver ved NAAF, forteller til TV 2 at det er langt flere enn vanlig som ringer inn og sier at de opplever sterke allergiske symptomer.

– Det er ekstra trykk denne våren. Det er mange som har symptomer i år, som ikke har hatt det tidligere. De har kanskje vært allergiske før, men ikke kjent på disse symptomene før i år, siden det er så utrolig mye pollen i år, sier hun.

Bedre med vodka

Astmaforeningen i England har i flere år referert til forskningartikler som mener å se en sammenheng mellom stort alkoholforbruk og sterke allergiske reaksjoner mot pollen.

Den kjente fysiologen Sonia Munde er en av lederne i den engelske astmaforeningen. Hun forteller at sprit, som gin og vodka, skal være mer astma- og allergivennlige.

– Hold deg til de drikkene du vet at du er OK med. Du kan også prøve noen alkoholfrie alternativer, skriver Munde på foreningens hjemmesider.

Kraftig spredning

Ingrid Rise Fry viser til Norges Astma- og Allergiforbunds pollenvarsling, som sier at det nå er kraftig spredning av bjørkepollen de fleste steder i landet.

Det er nettopp denne pollentypen de fleste av Norges allergikere reagerer på.

Som mange har fått med seg, er det et såkalt ekstremår hva gjelder pollen i år.

NTNU-forsker Hallvard Ramfjord forteller at vi allerede i slutten av april hadde mer spredning av pollen enn de fleste år, spesielt i Oslo.

– I år har vi allerede hatt fire dager på rad med ekstrem kraftig spredning av bjørkepollen i hovedstaden. Det betyr at det var mengder med over 1.000 pollenkorn per kubikkmeter luft. En vanlig sesong er det bare så sterk spredning én eller to ganger.

Ramfjord forteller at de måler pollenspredningen flere områder i landet, og at det de aller fleste steder er snakk om ekstreme verdier.

– Det er viktig å si at vi bare er i starten av mai, så det kan fortsatt skje mye. Ting kan likevel tyde på at vi må helt tilbake til 2011 for en tilsvarende sesong med så mye pollen.