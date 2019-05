Karolina (21) oppdaget en lilla strek på neglen – fikk sjokkbeskjed hos legen

Det var under et besøk på neglsalongen i 2016, at Karolina Jasko (21) først fattet mistanke.

Det var da behandleren hadde tatt av akrylneglen på Karolinas høyre tommel, at hun oppdaget en tynn, lilla strek like ved neglbåndet.

Både Karolina og behandleren trodde at det bare var snakk om et lite blåmerke, skriver Today.

21-åringen fikk lagt på et nytt sett akrylnegler.

– Et par dager senere hovnet fingeren min veldig opp, og jeg tenkte automatisk at jeg hadde fått en infeksjon fra neglesalongen, sier hun.

Jasko, som har deltatt i flere missekåringer, oppsøkte en hudlege. Hudlegen bekreftet at neglen var betent – men det var den lilla streken som bekymret ham mest.

Det ble tatt biopsi av neglen samme dag, og Karolina fryktet det verste.

MISS: Karolina har tidligere vunnet Miss Illinois, og deltatt i Miss USA. Foto: AP

Hennes mor har hatt hudkreft to ganger, og hun var redd for at det nå var hennes tur.

Måtte fjerne hele neglen

– Det var overveldende fordi alt skjedde så fort. Det var så skummelt. Moren min sa: «Jeg kan ikke tro at jeg ikke tenkte at det kunne oppstå i neglen din».

Biopsien viste at Karolina hadde ondartet føflekkreft under neglen.

Sykdommen kalles også subungualt malignt melanom.

– Kreft under tå- eller fingernegl er en alvorlig, men sjelden kreftform, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen til TV 2.

ALVORLIG OG SJELDEN: Generalsekretær Anne Lise Ryel sier at kun én prosent av melanomtilfellene årlig i Norge får samme sykdom som Karolina. Foto: Agnete Brun

Karolina fikk først beskjed om at hun muligens måtte amputere hele tommelen, men de klarte å redde den. I stedet fjernet de hele tommelneglen, og dekket over arret med hud fra lysken.

Påvirket av UV-lys

Hun forteller at en lege på sykehuset fortalte henne at kreften trolig skyldtes genetikk, men at UV-lyset som ble brukt da hun fikk akrylnegler kan ha påvirket sykdommen ytterligere.

– De vet ikke helt hvor infeksjonen kom fra. De sa at jeg skulle ta det som et tegn fra Gud. Og det gjør jeg. Hadde jeg ventet lenger og ikke kommet inn med dette, er det mulig at melanomet hadde spreft seg, sier hun.

Karolina ønsker nå å øke bevissthet rundt hudkreft, og ber andre være obs på forandringer på hud og negler.

– Jeg vil at jenter skal vite at det er ok å ha et arr eller en føflekk. Lenge trodde jeg at arrene mine definerte meg. Men, så usikker som jeg var, fortsatte jeg og deltok i Miss Illionois, sier hun.

UTEN NEGL: Slik ser Karolinas tommelfinger ut nå. Foto: Karolina Jasko

– Trodde at alle skulle stirre

Hun forteller at hun har fortsatt å gå på neglesalongen, men at hun ikke lenger tar behandlinger som krever UV-lys.