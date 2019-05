Det er i et Facebook-innlegg at kommunen etterlyser bagen, som er gul, grønn og sort.

Bagen forsvant da legevaktbilen var på utrykning i Stavanger natt til lørdag.

Under utrykningen i Normanns gate i Stavanger ble bagen med medisinsk utstyr stjålet.

Bagen og innholdet er verdt rundt 100.000 kroner.

Legevaktsjef Hilde Frafjord sier til TV 2 at bakluken til legevaktbilen trolig ikke gikk i lås, slik at den stod åpen da helsepersonellet var inne i den aktuelle boligen.

– Vi har sett en overvåkningsvideo fra stedet, og vi ser at det er noen som går forbi og tar den med seg. Men vi ser ikke ansiktene på personene, forteller hun.

Bagen som forsvant inneholdt utstyr for å diagnostisere og behandle akutte tilstander.

«Denne veska, full av utstyr og medisiner som redder liv, forsvant fra legevaktbilen i Stavanger under utrykning sist helg. Ser du den, oppdager du den, vet du om den? Vær så snill å levere den på legevakta, eller bare ring 116 117», skriver kommunen på Facebook.

FULL AV UTSTYR: Slik ser vesken ut på innsiden. Foto: Stavanger kommune

Ubrukelig for andre, nødvendig for legen

Stavanger kommune skriver på Facebook at de som måtte levere inn bagen ikke trenger å svare på noen spørsmål.

«Vi spør ikke hvem du er og hvor veska har vært, bare legevakta får igjen det dyrebare utstyret sitt. Ubrukelig for andre, nødvendig for legen, livsviktig for noen,» skrives det.

– Vi vil så gjerne ha denne bagen tilbake. Det er det viktigste. Vi bryr oss ikke om det mangler noen medikamenter, men vi trenger utstyret til akutte tilfeller, sier Frafjord til TV 2.

Oppsøkte kjente adresser

Lørdag morgen bisto politiet legevakten i letingen etter bagen.



Operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt sier at en patrulje lette etter bagen etter at den forsvant.

– Etter melding fra legevaktsjefen dro en patrulje ut for å søke rundt adressen i Normanns gate på Storhaug. I tillegg oppsøkte politiet adresser som kunne være aktuelle, uten å finne bagen, sier hun.