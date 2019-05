Cary Cocuzzi (31) ble lørdag arrestert i Pittsburgh i Pennsylvania, skriver Business Insider.

31-åringen ble funnet etter å ha bodd på på ekskjærestens Katy Florys (37) loft.

Hun hadde ingen anelse om at han bodde der.

Cocuzzi ble arrestert senest i mars etter å ha overfalt henne, og ble da ilagt et besøksforbud overfor henne og barna hennes.

– Ville ikke virke paranoid

I avhør har Flory fortalt at hun hadde lagt merke til at ting hadde flyttet seg hjemme, og at hun hadde funnet toalettsetet slått opp.

– Jeg hadde en følelse av det, men jeg ignorerte det. Jeg ville ikke virke paranoid, men jeg burde ha stolt på instinktene mine. Jeg hadde rett, sier Flory til kanalen WPXI.

Hun var alene hjemme da hun hørte en lyd fra etasjen over. Hun trodde først at det var katten som hoppet, men i stedet fant hun Cocuzzi som gjemte seg bak soveromsdøra.

– Kom hit, skal Cocuzzi ha sagt, før han tok hånden sin over munnen hennes.

Flory kom seg løs og løp ut av huset. Naboer tilkalte politiet.

Funnet under kleshaug

Da politiet ankom stedet, fant de Cocuzzi gjemt under en kleshaug.

I avhør har han fortalt at han ikke hadde nøkler til huset, og at han hadde sneket seg inn og ut via en sidedør i omtrent to uker før han ble oppdaget.