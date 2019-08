Årets sesong av Jakten på kjærligheten starter opp på TV 2 førstkommende mandag og seks håpefulle bønder har blitt plukket ut til å være med.

Arvet gård

En av dem er Inger Lund (27) fra Båstad i Østfold. Hun har nylig flyttet inn på familiegården etter å ha tilbragt flere år i Oslo.

Gården har gått i arv etter at hennes mor døde da hun var bare tre dager etter at hun ble født. Lund er nå klar for å dele tilværelsen på 1700-tallsgården med en mann.

Roser på døra

Da hun ble lansert som en av årets Jakten-bønder i mars merket Inger de to første ukene en pågang fra friere som ville bli kjent med henne. Noen har vært mer ivrig enn andre.

– Jeg fikk noen roser på døra som jeg ikke vet hvem er fra. Det var litt spesielt men de var fine, forteller Inger til TV 2.

– Har du noe idé om hvem det kan ha vært?

– Det kan ha vært en frier som jeg kanskje møter senere og som forteller at det var ham, sier Inger.

– Det blir en rar måte å date på

Inger håper hun blir blant de fire bøndene som skal være med å jakte på kjærligheten i høst. Og om hun blir med så er hun spent på hvordan det blir å date i TV-ruta.

– Det blir en veldig rar og en anderledes måte å date på. Jeg får prøve å slappe av og ikke tenke så mye på kamera så skal dette gå fint, sier Inger til TV 2.

27-åringen håper på en mann som er glad i å reise, siden hun selv jobber i reiselivsbransjen. Hun håper i tillegg på en handy mann som kan hugge ved, måke snø og hjelpe til med det som skal gjøres på gården. Han bør være omtenksom og familiekjær.

Se premiére på Jakten på kjærligheten mandag, 2. september, kl.20.