Det er morsomt å sjekke bruktmarkedet for gamle "storheter" innimellom. Nå har vi fått tips om en skikkelig godbit – nemlig en 33 år gammel Opel. 1986-modellen er storbilen Senator. Det er ingen hvilken som helst bil. Dette var rett og slett Opels forsøk på å blande seg inn i kampen om premiumbil-kunder.

70- og 80-tallet er også det mange betrakter som Opels beste periode. Her leverte de mange kule biler – og dette var altså noe av det ypperste av det du kunne prestere. Da skal naturligvis navnet stå til bilen. Senator klinger godt!

Men siden bilen ikke ble en stor suksess i sin tid, er det få pene eksemplarer igjen på markedet.

Likevel finnes det akkurat nå en som må sies å se svært bra, ut til salgs i Norge. Den skal ha vanntett historikk – er rustfri (!) – og har kun gått 90.000 kilometer. Prisen er 119.000 kroner.

Opel leverte mye komfort i sin storbil på 80-tallet. Senere dannet plattformen til Senator utgangspunkt for Opel Omega.

Stor motor

Det finnes mange Opel-entusiaster i Norge. Mange ble det basert på biler som Monza (coupe-utgaven av Senator), Kadett, Manta, Ascona og ikke minst sportsbilklassikeren GT.

Senator er også opparbeidet seg høy klassikerstatus i dette miljøet. Bilen vi omtaler her, har 3-liters motor og er oppgitt til 180 hk i annonsen. Her har du med andre ord et kraftig drivverk i bunnen.

Du får også automatgirkasse, som er koblet til bakhjulsdrift.

Klikk her for å se hele annonsen



Økende interesse

Kjetil Østnes driver Green Tech Bil som selger Opelen. Han har jobbet med salg av veteranbiler i over 40 år, og vet hva han snakker om.

Han ser at interessen for klassiske biler blir stadig større, også i Norge. Til enhver tid har han rundt 70 biler tilgjengelig.

– Vi lå lenge langt bak andre land, men nå begynner vi å se verdien av disse bilene her, også, forteller Østnes.

Selger opplyser at setetrekket skal strammes før bilen selges. Det er sjelden trekket på så gamle biler er like helt som her.

– Unikum

Han forteller at den lave kilometerstanden på bare 90.000 er godt dokumentert – og at alt rundt servicer er gjort. Oljer, filtre, plugger, kabler og fordelerlokk er nytt.

Når det gjelder utstyr har denne soltak, sentrallås med med ettermontert fjernkontroll på nøkkel, innfelt parkeringsakustikk bak med viser i dasbordet og hengerfeste.

Senator er også kjent for å by på svært god komfort. Her kan du dra på langtur om du ønsker det. Og plassen i baksetet er imponerende raus!

– Ekte klassiker

Brooms bilekspert, Benny Christensen, nøler ikke med å kalle Opel Senator en klassiker.

– Dette er forgjengeren til Opel Omega, og de delte plattform i starten. Det er en skikkelig motorvei-cruiser, med stilig design. Det er ingen som kan nekte for at Opel på denne tiden hadde et visst problem med rust. Derfor er det sjelden man finner rustfrie eksemplar av Senator på bruktmarkedet.

Videre understreker han mange vil sette pris på den kraftige 3-liters motoren, automatgir og de originale velursetetrekkene.

– Jeg husker godt da velur var selve symbolet på premium. Men det er ikke ofte man finner biler der disse setetrekkene fortsatt er i god stand. Alt tilsier at denne bilen bør holde seg bra i pris framover, om den tas godt vare på, understreker han.



