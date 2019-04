For 50 år siden oppfant Wilhelm (87) pålegget «alle» nordmenn elsker

Årlig produseres det ni millioner bokser Nugatti, og denne våren fyller den røde boksen hele 50 år.

Få vet at det var Wilhelm Snartland (87), som bor på Bekkestua i Bærum, som fant opp pålegget vi «alle» elsker.

I 1969 var han fabrikksjef på Sunda-fabrikken i Oslo, og hadde hørt rykter om at det italienske sjokoladepålegget Nutella hadde tatt Europa med storm.

– Da tenkte jeg at vi skulle få til noe enda bedre, sier Wilhelm til TV 2.

Wilhelm lette land og strand etter den perfekte sjokoladen og den perfekte oppskriften, og etter et år ble den første Nugatti-boksen lansert.

– Vi var spente på hvordan dette skulle gå, men det ble jo en braksuksess, sier Wilhelm, som etter suksessen ble kalt «Mr. Nugatti» av kollegene.

MR. NUGATTI: Wilhelm Snartland viser frem to av de nyeste Nugatti-variantene, Nugatti Air og Nugatti Max. Foto: Ingrid Treborg, TV 2

Mens Nutella spiste seg inn på det Europeiske markedet, var det ett land pålegget ikke klarte å ta over: Norge.

– Vi hadde jo Nugatti, sier Wilhelm.

– Min samvittighet er hvit som snø

I 45 år var Wilhelm fabrikksjef på Sunda-fabrikken, som også står bak pålegg som Sjokade, Nøtte, Sunda og Banos.

Nugatti-oppskriften er hemmelig, men pålegget består ifølge Orkla, som eier Sunda-fabrikken, hovedsakelig av sukker, solsikkeolje, hasselnøttkjerner, melk og kakao.

– Folk elsker å ha søtt på skiva. Foreldre har ringt og takket for at barna deres endelig spiser brød. Noen spiser ti skiver til frokost, sier Wilhelm.

De søte påleggene inneholder mye sukker, men Wilhelm er klar i sin tale:

– Det er sukker som befordrer brødspising, og det er sunt. Min samvittighet er hvit som snø, sier han.

Foretrekker syltetøy

En skulle kanskje tro at Nugatti er Wilhelms favorittpålegg, men den gang ei.

– Jeg foretrekker faktisk syltetøy. Men det må sies at jeg alltid har en boks Nugatti i skapet. Det er jo det barnebarna vil ha når de kommer på besøk, sier han.

– Hva synes barnebarna om at det er du som har funnet opp Nugatti?

– De trodde nesten ikke at det var sant – at jeg fant opp Nugatti. Det var en stor dag for dem da jeg fortalte det, avslutter «Mr. Nugatti».