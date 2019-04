Mange har sikkert sett videoen som gikk viralt i 2013.

Caleb «Kai» McGillvary (30) ble kjent som den hjemløse haikeren som reddet dagen da en mann angivelig utga seg for å være Jesus i New Jersey.

Brukte øks for å redde kvinne

McGillvary haiket med mannen da han plutselig kjørte på en fotgjenger og dyttet ham inn i et kjøretøy.

30-åringen hoppet da ut av bilen og hjalp mannen som var klemt mellom bilene. En forbipasserende kvinne kom så løpende til åstedet for å spørre om hun også kunne være til hjelp. Sjåføren gikk deretter etter kvinnen.

Jimmy Kimmel er en av de mest kjent talkshow-vertene i USA. Han var en av mange som ga McGillvarys oppmerksomhet på TV. Foto: Randy Holmes

Det var da McGillvary tok frem en øks fra sekken og slo ham i bakhodet. Flere medier skriver at sjåføren da skal ha kjappet seg vekk fra åstedet og løpt til en skole. Da politiet kom til skolen for å arrestere mannen skal han angivelig ha masturbert.

Øyevitner beskriver McGillvarys handlinger som en heltedåd og internett ga ham kallenavnet «Kai the Hatchet-Wielding Hitchhiker». Videoer der McGillvary blir intervjuet etter den noe bisarre og farlige hendelsen gikk viralt, og har flere titalls millioner avspillinger på internett.

Viral-kjendisen fikk for alvor stjernestatus da han gjestet det populære talkshowet til Jimmy Kimmel på ABC.

Drapsdømt

Populariteten til nettfenomenet tok imidlertid fort slutt. I mai samme år ble han nemlig siktet for drap.

Daily Mail skriver at McGillvary møtte advokaten Joseph Galfy (73) 12. mai i Manhatten. De to skal ha drukket noen øl før Galfy inviterte den unge mannen hjem.

Den andre natten han var på overnattingsbesøk ble 73-åringen funnet død. McGillvarys forklaring var at han forsvarte seg mot et seksuelt overgrep og at dødsfallet derfor var følge av selvforsvar.

30-åringen var varetektsfengslet i overkant av fem år mens han ventet på rettssaken som fant sted i New Jersey på onsdag.

Politiet har fortalt at liket hadde blåmerker på nakken, brystet, armene og i ansiktet. Han hadde også flere ribbensbrudd og kraniebrudd.

Nå er det klart at McGillvary har blitt drapsdømt. Juryen mener at skadene ikke stemmer overrens med forklaringen, ifølge NBC.

– Dette var en brutal, ondskapsfull og meningsløs forbrytelse. Vi er glade for at rettferdigheten seiret, skrev aktor Michael Monahan i en offentlig uttalelse.

Selv om internettstjernen er funnet skyldig, bestemmes ikke straffeutmålingen før i juni. Aktoren forklarer at han kan risikere å tilbringe resten av livet bak lås og slå.