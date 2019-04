«Jeg er en erfaren mamma, men jeg har aldri sett noe lignende»

Shira hadde vansker med å puste, og klarte ikke å ta til seg verken mat eller vann.

På sykehuset fikk Fainy beskjed om at jenta hadde meslinger. I flere uker var den åtte måneder gamle babyen innlagt på isolat med intravenøs væske.

Frykter komplikasjoner

Det endte bra, men legene har advart foreldrene om at Shira i verste fall kan oppleve komplikasjoner etter den alvorlige sykdommen.

FRISK: Shira fylte nylig ett år, og er nå frisk og rask igjen. Foto: Fainy Sukenik

I svært sjeldne tilfeller kan tidligere meslingrammede få subakutt skleroserende panencefalitt.

Sykdommen, som i gjennomsnitt oppstår mellom syv og ti år etter at personen har hatt meslinger, fører til alvorlige betennelsesreaksjoner i hjernen.

– Jeg kommer til å frykte dette i mange år fremover, sier Fainy, som ikke vet hvordan Shira ble smittet.

I et intervju med CNN foreslår hun at vaksinemotstandere kan gå rundt med skilt på seg.

– Skammer du deg for at du ikke vaksinerer? Nei, du skammer deg ikke. Du burde gå med et skilt som sier at du er vaksinemotstander, og så la meg velge om hvorvidt barna mine skal leke med barna dine, sier hun.

Dette er meslinger: En akutt virusinfeksjon som er ledsaget av et karakteristisk utslett og kan ha alvorlige komplikasjoner.

Infeksjonen forårsakes av morbilliviruset, og er en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner til.

Viruset har mennesket som eneste reservoar, og er derfor mulig å utrydde fullstendig med vaksinasjon.

Voksne og barn over 15 måneder som har fått vaksinen mot meslinger, MMR-vaksinen, er beskyttet.

Kilde: Store medisinske leksikon

Kalt dårlig mor av vaksinemotstandere

Rapporten om at vaksiner fører til autisme ble lagt frem av daværende kirurg og forsker Andrew Wakefield (62) i 1998.

Seks år senere ble rapporten avslørt som svindel, og Wakefield ble senere fradømt retten til å praktisere som lege i Storbritannia

Likevel har rapporten slått rot flere steder i samfunnet.

Fainy sier at flere vaksinemotstandere har kontaktet henne og kalt henne en dårlig mor.

Flere har ifølge firebarnsmoren påstått at Shira ble syk på grunn av en medfødt genfeil.

– Hvis de vil slåss med meg, så er jeg ikke redd. Jeg har sett det i mitt eget hjem, hva det betyr at en baby har meslinger. Ansvaret hviler på oss, som må sørge for at denne epidemien forsvinner og at dette ikke skjer med en ny baby, sier Fainy.