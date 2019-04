Rachael (29) kastet seg på skjønnhetstrend – mistet nesten leppa

Lattermilde sykepleiere

Hun ringte skjønnhetsbehandleren, som ba henne komme seg til legevakta.

Rachael hevder at sykepleierene begynte å le da de så henne.

– Jeg dukket opp på legevakta med den svære greia i fjeset. Jeg fortalte dem at jeg hadde fått en allergisk reaksjon, da det var det jeg trodde hadde skjedd, forteller hun.

ENGASJERT: Rachael er svært engasjert i sosiale medier, hvor hun advarer andre mot å la seg behandle av uautoriserte behandlere. Dette er en av montasjene hun har laget for å vise hvor galt det kan gå. Foto: Rachael Knappier/Facebook

Det skulle vise seg at Rachael ikke var allergisk, men at behandleren hadde injisert fillere i en blodåre.

Rachael ble sendt hjem, og bedt om å kontakte behandleren for å få injisert et stoff som løser opp filleren.

Fryktet å miste leppa

29-åringen fikk en akutt-time på en skjønnhetssalong i London, hvor hun fikk beskjed om at de mistenkte såkalt vaskulær okklusjon, altså at filleren hadde blitt injisert rett inn i blodåren.

LEGEMIDDEL: Mens Botox blir regnet som et legemiddel, og derfor er omfattet av legemiddelloven, kan hvem som helst injisere fillers i lepper og ansiktet. Foto: Mario Vedder/AP

– Dette kan føre til nekrose, altså at vevet dør. Jeg trodde, helt ærlig, at jeg skulle dø, sier hun.

Rachael fikk et oppløsende stoff injisert i overleppa.

Etter 72 timer gikk hevelsen ned.

– Jeg skal aldri gå på en Botox-fest igjen. Jeg angrer på at jeg ikke gjorde forundersøkelser, og at jeg bare antok at alle som injiserer Botox og fillers har studert medisin. Jeg kunne ha fått samme reaksjon på filleren med en lege, men forskjellen er at de hadde visst hvordan en skal behandle det, sier hun.

Statsminister-støtte

I Norge er det ikke tillatt for andre enn helsepersonell å injisere legemidler.

STØTTE: Rachaels historie har berørt Storbritannias statsminister Theresa May. Foto: Toby Melville/AP

Botox regnes som legemiddel, og norsk lov sier at en ansvarlig lege må gå god for at en sykepleier har kvalifikasjonene som kreves for å kunne sette en Botox-sprøyte.

Det er ikke noe krav om at denne legen skal være til stede under behandlingen.

Fillere regnes derimot ikke som legemidler. Dermed er det ingen kompetansekrav for såkalte estetiske injeksjoner, men det stilles strenge krav til hvor behandlingen kan finne sted, og til hvilket utstyr som blir brukt.

Ifølge Stortinget skal fillere bli omfattet av en felles europeisk regulering som trer i kraft i mai 2020. Etter regelverket blir det da krav om at produktene må oppfylle felles sikkerhetskrav og CE-merkes.

Vil ha lovendring

Rachael håper at britiske lover nå blir endret, og flere britiske politikere har engasjert seg i saken og underskriftskampanjen «Aesthetic medical treatments to only be performed by Doctors, Nurses & Dentists», som ble avsluttet i mars.

I januar henvendte parlamentsmedlem Alberto Costa (47) seg til Storbritannias statsminister Theresa May (62) og krevde strengere regulering av skjønnhetsbransjen.

Han brukte Rachaels historie som et eksempel på hvor galt det kan gå.

Theresa May sendte da dette svaret:

«Jeg har min dypeste medfølelse for Rachael Knappier. Vi anerkjenner at veksten i ikke-kirurgiske behandlinger øker behovet for forbrukerbeskyttelse, og vi jobber nå for å styrke reguleringen av kosmetikkbransjen,» skrev hun.