Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere.

Denne gangen handler det om selveste ur-Golfen, en LS 1974-modell med 70 hk – en bil han allerede den gangen forventet ville bli en bestselger…

Utrolig nok har det snart gått 45 år siden min første prøvekjøring av en Volkswagen Golf. Dette var modellen hele verden hadde ventet på - bilen som erstattet den utrolige «Bobla». De aller første Golfene rullet av samlebåndet i Wolfsburg 29. mars 1974. Hittil er det solgt mer enn 35 millioner Golf, og suksessen ser bare ut til å fortsette.

Den første testen min sto på trykk i Alle Menns Blad nr. 44 i 1974, så jeg var tidlig ute. Bilen var i salgslokalene fra 8. juli 1974, og i ukepressen den gangen hadde vi en trykketid på 6–8 uker…

Fortjente superlativene

Min opplevelse av den nye modellen var veldig positiv, og allerede innledningsvis skrev jeg blant annet følgende. «Man kan rolig alderspensjonere bilhistoriens største bestselger: Arvefølgen er nemlig godt sikret.»

Og: «Neppe noen ny modell er blitt imøtesett med slik spenning som Golf. Og neppe heller er noen ny modell til de grader blitt overøst av superlativer. Det er heller ikke tvil hos meg om at bilen fortjener de fleste av dem.

Et dashbord som falt kraftig i smak - i 1974. Fra brosjyre.

Meget god finish

Slik oppsummerte jeg hvilke faktorer som hadde gitt bilen slik smigrende oppmerksomhet:

«- Kompakt bygget, meget god plassutnyttelse innenfor beskjedne ytre mål.

- Karosseridesign i tidens smak: Lav midtlinje, stor bakluke.

- Meget god oversikt.

- Stor akselavstand og god sporvidde.

- Meget lettkjørt, rask og på alle vis håndteringsvennlig.

- Konstruksjonsmessig avansert – med blant annet uavhengige oppheng av alle fire hjul.

- Meget god finish både ut- og innvendig.»

Bilen kunne by på "relativt bra plass til tre personer i bredden i baksetet", selv om den så liten ut. Foto: Frank Williksen

Stor bakluke var «in»

Jeg fastslo dessuten at plassen var vesentlig bedre innvendig enn hva beskjedne ytre mål tydet på, med blant annet "relativt bra plass til tre personer i bredden i baksetet". Samtidig var takhøyden fin. Beinplassen, derimot, var jeg ikke like imponert over. Her var det lite å hente, uten at de to foran ga fra seg mye av sin beinplass.

Bagasjerommet var såpass bra som 350 liter; det er ikke så utrolig mye større i dag, og bilen var tidlig ute med stor bakluke, som kom som et skudd på denne tiden.

Bestselger? Jo, jeg tror det

På veien var ur-Golfen en veldig god opplevelse. Lettkjørt, med knall god oversikt i alle retninger – og med et supert veigrep. Jeg kjørte S-utgaven, «som besitter hele 70 kjappe DIN-hester under panseret. Den tverrstilte 4-sylindrete motoren er hentet fra Passat, og har også der utmerket seg med gode ytelser. Når vognvekten i tillegg synker, kan man jo forestille seg resultatet. Golf LS er nemlig litt av en kvikkas i trafikken, med akslerasjonsressurser på det ganske formidable for en så liten og av ytre beskjeden fremtoning» skrev jeg blant annet.

Jeg var tydelig på at den nye modellen hadde alle forutsetninger for å bli en suksess: «Det er blitt en usedvanlig vellykket liten bil, med mange gode løsninger innenfor beskjedne ytre mål…. Om Golf vil bli bestselger i Norge? Jo, jeg tror det.»

Og der har jo ettertiden gitt meg rett, til de grader.

Det var litt annerledes under panseret også den gangen! Fra brosjyre.

Gode ytelser – men dyr

En bensinmotor på 1,5 liter med 70 hk er lite å slå i bordet med i dag, men den gangen – i 1974 – var dette en effekt som vakte litt oppsikt. De fleste konkurrentene i klassen hadde gjerne rundt 55 – 58 hk, og forskjellen opp til 70 var avgjort merkbar!

Min prøvebil høsten 1974 gjorde unna 0-100 km/t på 12,5 sekunder, og det er faktisk ikke så ille for en rimelig småbil i dag heller. Toppfarten var oppgitt til 160 km/t. Bensinforbruk på landevei var oppgitt til 0,66 l/mil.

Rimelig var Golfen ikke, og en relativt høy pris var noe av det den fikk mest pepper for den gangen. Prøvebilen kostet 34.800 kroner, levert Oslo, og dette var noen få tusenlapper over de fleste konkurrentene. Likevel ble modellen altså øyeblikkelig en suksess.

Veide 805 kg kjøreklar!

I dag leveres det knapt en Golf uten automatgir. I 1974 var det firetrinns, manuell girkasse som gjaldt, men «en kort, presis gulvspak leverte lette og bekvemme girskift», fastslo jeg. Ur-Golfen ble også tilbudt med tretrinns automatgir, men pristillegget var drøyt.

Som tidligere antydet, var Golf en moderne bil for sin tid, med tverrstilt motor og forhjulsdrift, og med individuelle oppheng på alle fire hjul. Den kom som Golf og Golf L med 50 hk, og som Golf S og LS med 70 hk. LS var toppmodellen.

Noe av det man mest konkret ser utviklingen på, er ytre mål og vekt. Den VW Golf LS jeg kjørte i 1974 var 3,73 m lang og 1,61 m bred. Høyden var 1,41 m. Kjøreklar veide bilen 805 kg, og tillatt totalvekt var 1.210 kg.

En Golf i dag, en tidsriktig e-Golf. Selv 45 år etter er familielikheten der.

Sideforsterkninger i karosseriet

Hjuldimensjonen var nesten i trillebår-familien: 155 SR 13, og stålradial, selvsagt.

Sikkerhet var i fokus allerede den gangen, men på et litt annet nivå enn vi i dag er vant med. Her er punktene jeg fremhevet under «Sikkerhet» for 1974-Golfen:

- God polstring (!)

- 3-punkts snellebelter

- Støtettergivende rattstamme

- Deformasjonssoner foran og bak

- Bensintank foran bakaksel

- Negativ sleperadius

- Bjelkeforsterkninger i karosseriet for støt fra sidene.

Dagens Golf veier 460 kg mer!

Hvordan ser tallene ut for dagens Golf i sammenligning? La oss ta en Golf Highline, der allerede dekkdimensjonen forteller mye: 225/45 R17. Den sprekeste bensinmotoren for denne modellen i dag, har 150 hk og er i likhet med stamfaren på 1,5 liter.