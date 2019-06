Ola Nordmann er verdensmester i bruk av takboks, og vi er også de mest kresne takboks-kundene. Mens bilister i andre land er mest opptatt av pris og lastekapasitet, er det for mange norske bileiere takboksens utseende - og lengde nok til ski - som er aller viktigst.

Her i landet er det ikke uvanlig å betale godt over 10.000 kroner for takboksen, og det er før eventuell lakktilpasning.

– Hovedvolumet som selges i Tyskland, som er et av verdens største markeder, koster gjerne rundt 4.000 kroner eller mindre. Tilsvarende er det også på andre markeder som for eksempel Sverige, og lakktilpasning er en sjeldenhet. Vi har råd, og vi tar oss råd til det beste, og helst skal altså takboksen være lakkert i bilens farge, sier daglig leder Lars Johnsrud i HTS Packline i Drammen – en av de største norske takboks-leverandørene til Broom.

Han bekrefter at det ikke bare er lakktilpasning som er et typisk norsk fenomen:

– Også de lave aerodynamiske boksene er en tvers gjennom norsk affære, legger han til.

Kan miste kontrollen

– Nå nærmer sommeren seg med stormskritt, og da setter tusenvis av ferieglade norske bilister kursen sørover på kontinentet, mange av dem med en velfylt takboks for å få med seg alt. På europeiske motorveier kjøres det ofte fort, ikke minst i Tyskland. Dette kan lett skape farlige situasjoner for bilister som ikke er vant til å kjøre med takboks utover norske hastigheter, bekrefter Johnsrud:

– For den som ikke er vant med å kjøre fort med takboks, kan det oppstå situasjoner der man rett og slett opplever at man mister kontrollen over veigrepet, fordi takboksen løfter tyngdepunktet i bilen.

– Dette blir verre jo tyngre boksen er lastet – og jo mindre og lettere bilen er, fastslår han.

Tung takboks og høy fart

– Det er gode grunner til at det står i alle våre monteringsbeskrivelser at man ikke bør kjøre fortere enn 130 km/t med takboks. Under testing i utlandet og på lukkede baner har vi selvsagt kjørt fortere enn dette uten at noe dramatisk har skjedd, men vi mener at 130 er en forsvarlig toppfart med takboks i bruk.

Dette forklarer vi hvert eneste år til tallrike kunder som kontakter oss for å få råd og vink før Europa-ferien sin. Med tung takboks, høyt tyngdepunkt og høy fart kan både unnamanøvre og sidevind skape livsfarlige situasjoner – for ikke å snakke om dersom en plutselig hindring gjør at man må bråstoppe, sier Lars Johnsrud videre.

En aerodynamisk takboks som ligger tett mot taket er det mange norske kjøpere ønsker seg. Ofte er den også lakkert i samme farge som bilen.

Innholdet skal festes

– En takboks er vel stort sett en takboks?

– Nei, så lettvint er det nok ikke. Vi krasjtester og videreutvikler boksene våre kontinuerlig, og vi får også jevnlig innspill om forbedringer fra kunder. For å øke levetiden på enkelte deler, har vi for eksempel gått over fra rustfritt til syrefast stål, og vi bruker fronthengsling med åpning i bakkant på alle boksene fordi vi mener dette er det tryggeste.

På samme måte er låsen alltid plassert på fortausiden, på høyre side, av sikkerhetsgrunner, legger han til.

– Opprinnelig var det mest ski og skiutstyr som ble fraktet i takboks, men i dag brukes den året rundt til mange slags behov. Da er det viktig å være klar over at innholdet i takboksen skal festes. Spesielt er det viktig at spisse eller harde gjenstander sikres forsvarlig, bekrefter kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige Forsikring. Han har selv lang erfaring som takboks-bruker.

Økt risiko for skrens

– Det er veldig viktig å sjekke at takboksen er festet skikkelig, og at man ikke overstiger den vekten takboksen, og ikke minst bilen er godkjent for. Husk alltid å kontrollere i bilens vognkort hva tillatt taklast er. I tillegg må man selvsagt pakke riktig i bilen, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner ved bråstans eller ved kollisjoner.

– Å legge alt i takboksen er heller ikke en god løsning. En tungt lastet takboks endrer bilens tyngdepunkt og kjøreegenskaper vesentlig. Resultatet er økt risiko for skrens på bilen, sier Voll videre.

Forsikringsselskaper bekrefter at de vanligste uhellene med takbokser, er at boksen åpner seg i høy fart eller sterk vind og at innhold faller ut.

Feilmontasje eller ulåst boks

– Skader med skiboks dekkes enten via bilens kaskoforsikring eller med reiseforsikringen, forteller Lars Johnsrud videre.

– Skjer det mye uhell?

– Jo, det hender at bokser løsner eller faller av. Uhell med takbokser er veldig ofte knyttet til sterk vind, for eksempel ved at et ulåst lokk blåser av. Vi anbefaler at man alltid har boksen låst under kjøring, for sikkerhets skyld.

– Som oftest når uhell har skjedd, ser vi at det enten skyldes feilmontering eller at boksen ikke har vært låst. Senest opplevde vi et tilfelle der en uheldig bilist i sterk vind mistet kostbar bagasje til sjøs midt på en stor bro. Takboksen hadde ikke vært låst, sier Lars Johnsrud til slutt.

