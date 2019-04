Når TV 2 snakker med politiet like før klokken ett natt til mandag, opplyser operasjonsleder Ronny Samuelsen at bygget trolig vil brenne ned.

– Brannvesenet er på stedet, og forsøker å hindre brannen i å spre seg, sier Samuelsen.

Politiet sier det er mulighet for at brannen er påsatt. Klokken 02.23 melder politiet at de har pågrepet to menn som mistenkes for ildpåsettelse.

– Politiet er relativt sikre på at brannen er påsatt, og to personer er pågrepet. Utover det vil jeg ikke kommentere noe av hensyn til etterforskningen sier Samuelsen til TV 2 like før klokken 03.

Samuelsen opplyser at det fortsatt brenner på stedet, men at de ikke tror det er spredningsfare per nå.

Familiens Hus skal også holde til i samme bygg.

Nødetatene ble varslet om brannen klokken 0.25. 12 minutter senere var første patrulje fra brannvesenet på plass.

Brannen ser ut til å ha startet utvendig. Brannvesenet forsøker nå å hindre spredning til Joker-butikk. Det skal ikke være fare for spredning til bolighus.

Klokken 02.44 melder politiet om en ny brann på Enebakk. Det er en enebolig som er i full fyr. Alle personer skal være ute av boligen. Politiet vet ikke om brannen har sammenheng med brannen i Nav-bygget, forteller operasjonslederen til TV 2.

