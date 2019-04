Se Flèche Wallonne på TV 2 og Sumo førstkommende onsdag klokken 14:20

I fjor endte Amstel Gold Race med en brukket skulder og stort blodtap for Katrine Aalerud.

I år ble Team Virtu Cycling-rytteren sendt til sykehus etter en krasj i første halvdel av rittet.

Søndag kveld melder 24-åringen at det står bra til etter forholdene, men at det fort kunne ha gått betydelig verre.

– Jeg fikk armen min i hjulet, så jeg fikk en rift i pulsåren og måtte lappes litt på sykehuset. De brukte mest lim siden det var hud som måtte «festes», etter at eikene i hjulet kuttet opp huden min, skriver hun i en SMS.

– Håper å starte på onsdag

Uhellene har vært mange for klatresterke Aalerud de siste årene.

I Strade Bianche i fjor krasjet hun og fikk et brudd i ankelen. Deretter kom skulderbruddet i Amstel Gold Race. I VM på tampen av sesongen brakk hun halebenet.

Den siste skaden ser imidlertid ikke ut til å holde Aalerud ute av konkurranse lenge.

– Sportsdirektøren min sier at jeg må ta det dag for dag. Jeg håper å starte i Flèche Wallonne på onsdag, men jeg har faktisk kuttet meg ille. Men det beste er at jeg ikke har brukket noe, og at jeg føler meg veldig bra. Jeg er ikke «skadet». Jeg håper å få lov til å sykle på onsdag.