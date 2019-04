I andre runde i presidentvalget i landet ble sittende president Petro Porosjenko utfordret av nykomlingen, som ikke har noen tidligere politisk erfaring.

41-åringen har imidlertid spilt president i en ukrainsk TV-serie, noe som har sikret ham stor popularitet.

– I dag vil det være en seier for ukrainere, for Ukraina og – håper jeg – en seier for et rettferdig valg, sa Zelensky da han avga sin stemme søndag, ifølge BBC.

Komikeren vil bli sittende som president i en femårs periode.

Erkjenner nederlag

Ukrainas sittende president Petro Porosjenko erkjenner nederlag i søndagens presidentvalg, og gratulerer utfordreren Volodymyr Zelenskyj med seieren.

– Jeg forlater presidentembetet, men jeg vil understreke at jeg ikke forlater politikken, sier Porosjenko etter å ha erkjent at resultatet var klart.



I første runde av valget for tre uker siden fikk Zelenskyj 30 prosent av stemmene, mot Porosjenkos 17 prosent.

Siden ingen av dem fikk mer enn 50 prosent, ble det utlyst ny valgrunde.

Petro Porosjenko har vært president i landet siden 2014, etter et opprør fjernet den tidligere presidenten fra makten.

– Vil knuse systemet

Zelensky har selv lovet å «knuse systemet». En valgseier til ham vil bli sett på som en irettesettelse av det politiske etablissementet i Ukraina.

– Hvordan kan det ha seg at Ukraina er det fattigste landet med den rikeste presidenten, sa Zelensky under en opphetet presidentdebatt langfredag, et lite tilslørt stikk til sittende president Petro Porosjenko (53).

Hvis Zelensky blir president vil et nytt kapittel åpnes i landet som har hatt folkeoppstand to ganger på to tiår, og som har vært i en fem år lang konflikt med separatister i øst.

Vil bekjempe korrupsjon

Porosjenko har framholdt at Zelensky er en politisk nybegynner som ikke egner seg til å lede et land i krigstider. Analytikere påpeker at Zelenskys politiske program i beste fall er vagt.

Det har derimot ikke hindret komikeren fra å oppnå stor popularitet i landet. En av Zelenskys lovnader til befolkningen, er å bekjempe korrupsjon.

Han har lovet å fjerne immuniteten presidenter, parlamentsmedlemmer og dommere har og innføre livstidsutestengelse fra politiske seter for korrupsjonsdømte.

Med det har Zelenskyj klart å få kontakt med ukrainske velgere som har sett seg lei av korrupsjon, fattigdom og en krig som har krevd 13.000 liv.