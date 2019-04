Ifølge nyhetsbyrået AFP var det fullsatt i Cinnamon Grands restaurant søndag morgen.

Det var arrangert en stor påskebuffet i forbindelse med første påskedag.

Sjekket inn

Klokken 08.30 kom en mann, som kvelden før skal ha sjekket inn på hotellet under falskt navn, inn i salen.

Han skal så ha hentet seg en tallerken, og idet han stilte seg i køen, utløst en selvmordsbombe.

– Det var fullstendig kaos. Det var fullt i restauranten, mange familier, og mannen sto i begynnelsen av køen da bomben gikk av, sier en ansatt til avisen Daily Mail.

Ifølge avisen skal mannen kvelden i forveien ha fortalt til folk på hotellet at han var på forretningsreise.

1. påskedag skal ha vært en av årets travleste dager på hotellet.

Foreløpig er 207 personer bekreftet omkommet etter angrepene på Sri Lanka, samt 450 skadd, men det fryktes at antallet omkomne kan øke.

Åtte eksplosjoner

I løpet av søndag morgen og formiddag gikk det av åtte eksplosjoner flere steder på Sri Lanka.

De to første eksplosjonene skjedde ved de to katolske kirkene St. Anthony's Church og St. Sebastian's Church.

Deretter ble flere hoteller angrepet; hotellene The Shangri La, Cinnamon Grand og Kingsbury.

Like før klokken 11 norsk tid meldte nyhetsbyrået AFP om en ny eksplosjon.

Denne skal ha skjedd ved et hotell i Dehiwala sør for Colombo. Hotellet ligger vis-à-vis en dyrehage.

Like etter meldte samme nyhetsbyrå om en åttende eksplosjon, denne i forstaden Orugodawatta nord for Colombo. Her skal tre politifolk ha mistet livet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.