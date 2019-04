Matic til TV 2: – Jeg var det største problemet

Nemanja Matic, som spilte sin første kamp fra start siden 30. mars, legger store deler av skylden for 0-4-tapet på seg selv.

– Flere ting funket ikke for oss i dag. Først av alt inngangen vår til kampen. Jeg, som er den mest erfarne av oss alle, spilte ikke bra i dag. Vi kan ikke skylde på de unge spillerne, jeg var det største problemet for laget i dag, sier Nemanja Matic til TV 2.

– Det største problemet? Hvordan?

– I slike kamper må man vinne duellene på midten. Slik at laget kan spille bedre. Det gjorde vi ikke i dag, forklarer serberen.

30-åringen mener at Manchester United hadde feil inngang til kampen.

– Alt fra hvordan vi trente før kampen til konsentrasjonen på de små detaljene, og mye flere ting var dårlig. Vi snakket om det nå på ett møte etter kampen. Vi må gjøre det bedre i den neste kampen mot Manchester City. Vi får se om vi er klare da, forteller midtbanespilleren til TV 2.

– Hvordan var møtet? Var det ett godt møte?

– Det forblir i garderoben. Vi hadde ett godt møte, sier Nemanja Matic.

Solskjær: – Alt gikk galt

Ole Gunnar Solskjær var ikke fornøyd med prestasjonen til spillerne etter det sviende nederlaget.

– Fra dommeren blåste i fløyta gikk alt galt. Jeg vil beklage til fansen i dag. De kan holde hodet høyt og kalle seg Manchester United, for det var ikke vi i dag. De (Everton) var bedre enn oss på alt. Vi presterte ikke, og dagens prestasjon var ikke verdt ett Manchester United-lag. Talent har aldri vært nok, sier Ole Gunnar Solskjær til Sky Sports etter ydmykelsen på Goodison Park.

– Vi holder hendene våre høyt og beklager til alle som er en del av Manchester United. Kommende onsdag er den perfekte sjansen til å vise hva vi kan. Det er en viktig kamp for oss og ligaen. Vi må prestere bedre enn dette, sier kristiansunderen før møtet med Manchester City.

Ole Gunnar Solskjær har troen på at de skal klare å snu den dårlige trenden.

– Vi er ikke der vi vil være. Etter tapene for Barcelona kan man si at det er Barcelona og Lionel Messi og alt det der, men når man taper så overbevisende i ligaen. Alle ser og spillerne vet at vi har stor jobb å gjøre. Og vi skal gjøre det. Klubben har vært nede før og vi skal reise oss igjen. Det skjer kanskje ikke over natten, men vi skal gjøre det, forteller Solskjær.